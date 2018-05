Spotify ofrecerá audiolibros de editorial de Harry Potter

El servicio de streaming de música más grande del mundo, Spotify Technology SA, comenzará a ofrecer audiolibros de la británica Bloomsbury Publishing Plc, la editorial de las novelas de Harry Potter.

Pero la adición al catálogo de la compañía sueca se centrará en títulos relacionados con la música en lugar del mundo mágico de JK Rowling; comenzará a transmitir títulos de la serie de libros 33 1/3 de Bloomsbury, que documentan los antecedentes de algunos de los álbumes más conocidos del mundo.

"Born in the USA", de Bruce Springsteen; "Low", de David Bowie; y "Black Album", de Metallica, son algunos de los cientos de lanzamientos que abarca la serie de libros.

Nigel Newton, máximo ejecutivo de Bloomsbury, dijo que el acuerdo con Spotify era "una de las asociaciones que Bloomsbury está intentando exitosamente lograr con las empresas más innovadoras del mundo para expandir nuestra oferta digital".

No es la primera vez que Spotify, que tenía 157 millones de usuarios a fines del 2017, incluidos 71 millones de suscriptores pagos, se aventura más allá de la música. El servicio también ofrece un directorio de podcasts que incluye títulos populares a nivel mundial como "Stuff You Should Know” (Cosas que debería saber), " Reply All” (Responder a todos) y "Radiolab".

iTunes, de Apple Inc., vende audiolibros como descargas independientes, pero estas no forman parte de su servicio de suscripción de Apple Music.

Las ventas de audiolibros totalizaron US$ 2,100 millones en el 2016, el año más reciente para el que hay datos disponibles, de acuerdo con Audio Publishers Association.

Audible, de Amazon.com Inc., es el mayor minorista de audiolibros del mundo, y representa aproximadamente el 41% de todas las ventas de audiolibros, incluidos los formatos digitales y físicos, según la firma de investigación Codex Group LLC.