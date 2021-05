S&P Global Ratings dijo que el reciente anuncio de Pesquera Exalmar SAA de que está iniciando una oferta pública de adquisición (OPA) en efectivo para recomprar potencialmente el monto total de sus pagarés sénior garantizados en circulación por US$ 60.9 millones con vencimiento en el 2025 no afecta la calidad crediticia de la empresa.

Exalmar (con calificación CCC+ y perspectiva negativa de parte de S&P) financiará la oferta a través de un nuevo préstamo garantizado de US$ 150 millones que la compañía también utilizará para refinanciar su préstamo sindicado existente de US$ 87 millones.

“En nuestra opinión, la empresa está refinanciando deuda mucho antes de la fecha de vencimiento final de los pagarés. La estrategia de Exalmar, en este sentido, es reducir sus costos de financiamiento y fortalecer su estructura de capital”, dijo S&P en un comunicado.

Como parte de la propuesta de OPA en efectivo, si los tenedores de los pagarés aceptan la oferta antes de su fecha anticipada (4 de junio del 2021), los títulos se comprarán a su valor nominal, dado la contraprestación total de la oferta pública. Esto incluye la contraprestación de la oferta pública de US$ 970 más US$ 30 por pago anticipado de la oferta, por cada US$ 1,000 ofrecidos.

Asimismo, además de la contraprestación total del pago, los tenedores de pagarés recibirán intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses.

Los tenedores de pagarés que aceptarían la oferta pública después de la fecha de licitación anticipada y antes de su fecha de vencimiento (18 de junio del 2021) recibirían 97 centavos sobre el dólar, mientras que los tenedores de pagarés, si los hubiera, que rechazarían la oferta pública mantendrían su inversión hasta que expiren las notas.

Exalmar también anunció que puede extender la fecha anticipada y las fechas de vencimiento de la oferta a su discreción.

Además, Exalmar está solicitando el consentimiento de los tenedores de pagarés para eliminar sustancialmente todos los convenios restrictivos, ciertos eventos de incumplimiento y disposiciones relacionadas bajo el contrato de emisión de los pagarés.

Dado que Exalmar necesitaría recibir el consentimiento de la mayoría de los tenedores de pagarés para tales modificaciones, no percibimos riesgos significativos para los tenedores de pagarés que mantendrían su posición hasta el vencimiento, si lo hubiera, dado que el monto principal y el pago de cupón de los pagarés se mantendrían sin cambios.

“Continuaremos monitoreando el cierre de la transacción y su efecto en la estructura de capital, los flujos de efectivo y la posición de liquidez de la empresa”, concluye S&P.