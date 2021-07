A pocas horas para el cambio de mando, Southern Perú Copper Corporation -sucursal peruana- proyectó que será el principal contribuyente de impuestos del país, basados en sus proyecciones de productividad y en una tendencia ascendente en los precios internacionales de los metales.

“Las significativas contribuciones fiscales de la compañía han sido posibles bajo la actual estructura tributaria, que aplica tasas progresivas para el impuesto especial minero y regalías”, señaló en un comunicado de prensa su presidente del directorio, Germán Larrea.

En esa línea, la empresa recordó su cartera de proyectos aprobados en Perú totalizan US$ 2,800 millones, de los cuales US$ 1,600 millones ya han sido invertidos.

“Si incluimos los prometedores proyectos de Michiquillay (US$ 2,500 millones) y Los Chancas (US$ 2,600 millones), nuestro programa total de inversión en Perú refleja un compromiso de US$ 7,900 millones”, subrayó.

-Tía María-

Respecto al proyecto Tía María -ubicado en la región de Arequipa- la firma dijo que ha venido trabajando consistentemente para promover el bienestar de la población de la provincia de Islay.

“Como parte de estos esfuerzos, hemos implementado exitosos programas sociales en educación, cuidado de la salud y desarrollo productivo para mejorar la calidad de vida en la región. También hemos promovido actividades agrícolas y ganaderas en el Valle de Tambo y hemos apoyado el crecimiento en manufactura, pesca y turismo en Islay”, recalcó.

“Reiteramos nuestra visión de que el inicio de actividades de construcción de Tía María generará oportunidades económicas significativas para la provincia de Islay y la región de Arequipa”, agregó.

A reglón seguido, la empresa consideró que “dada la actual situación económica peruana, es crucial seguir adelante con proyectos que estimularán un ciclo de crecimiento sostenible”.

Recordó que durante la fase de construcción y operación de este proyecto -de darse luz verde- la prioridad será contratar mano de obra local para cubrir los 9,000 puestos de trabajo (3,600 directos y 5,400 indirectos).

Cuando esté en operación, se prevé que ‘Tía María’ emplee directamente a 600 trabajadores e indirectamente provea trabajo para otros 4,200.

Desde el primer día de operaciones -añadió- generará significativas contribuciones a los ingresos en la región de Arequipa vía regalías e impuestos.

“Esperamos que el Gobierno peruano reconozca el significativo progreso que el proyecto ha hecho en el frente social y las importantes contribuciones que Tía María generará a la economía del Perú y, consecuentemente, tome las medidas necesarias para proveer a SCC con el apoyo adecuado para iniciar la construcción”, subrayó.

-Producción de cobre y otros productos-

La firma informó que su producción de cobre disminuyó 6.3% en el segundo trimestre del año, en una base trimestre a trimestre a 237,110 toneladas.

Este resultado -dijo- fue impulsado por una caída en las leyes de mineral debido al desbroce y trabajos de mantenimiento que fueron reprogramados a este año después de haber sido pospuestos en el 2020 por la pandemia del COVID-19.

Así, la producción del cobre cayó 3.9% en una base año a año a 475,512 toneladas.

“Esperamos que la producción de cobre en el 2021 totalice 960,000 toneladas”, estimó.

También detallaron que la producción de zinc minado aumentó 8.9% en este trimestre debido a un repunte en la producción tanto en la mina Charcas como en la mina San Martín.

Estos resultados fueron parcialmente compensados por una menor producción en la mina Santa Bárbara.

En tanto que la producción de molibdeno disminuyó (-10.8%) en el 2T21 comparado al 2T20 debido a una disminución en la producción tanto en la mina Toquepala como en Buenavista.

Estos resultados fueron parcialmente compensados por una mayor producción en Cuajone y La Caridad.

La producción de plata minada -agregó- retrocedió en 16.1% en el 2T21 luego que la producción cayó en sus operaciones de IMMSA, Buenavista y Toquepala.

-Saluda a presidente Castillo-

El ejecutivo también saludó la proclamación de Pedro Castillo y reiteró el compromiso de la minera para trabajar en conjunto en aras del progreso del país.

“El 28 de julio, el señor Pedro Castillo será juramentado en el cargo como el nuevo presidente del Perú. Nosotros elogiamos el apoyo de la República de Perú a la democracia, que ha sido inquebrantable en los últimos 20 años o más. En este momento, la compañía quisiera reiterar su compromiso de continuar trabajando con el Gobierno para apuntalar y reforzar la recuperación económica del país”, dijo.

Reiteró el compromiso de Southern de apoyar la lucha contra la pandemia -habiéndose asociado con el Ministerio de Salud-para proveer la logística que distribuya y aplique las vacunas en las regiones de Arequipa, Tacna, Moquegua, Cajamarca y Apurímac.

Así, este esfuerzo conjunto, facilitará el proceso para vacunar a 424,000 personas.

“Todas estas iniciativas reflejan el compromiso inquebrantable de la compañía para proteger la salud, seguridad y bienestar de nuestros empleados, sus familias y las comunidades en nuestras áreas de operación”, destacó.