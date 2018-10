Southern espera invertir US$ 1,400 millones en Tia María y obtener el permiso este año

La compañía Southern Copper Corporation anunció que tiene previsto invertir un total de US$ 1,400 millones en la ejecución del proyecto Tía María, ubicado en la región Arequipa.

“Hemos completado la ingeniería y luego de haber cumplido con todos los requerimientos ambientales, hemos obtenido la aprobación del estudio de impacto ambiental para Tía María”, dijo Germán Larrea, presidente del Directorio de Southern.

Indicó que la empresa está trabajando en conjunto con el gobierno peruano para obtener el permiso de construcción de Tía María.

Recordó que Tía María permitirá aumentar la producción de cobre de la minera en 120,000 toneladas de cobre LESDE (Extracción por Solventes y Electrodeposición) al año.

“Esperamos que el permiso sea emitido en el 2018”, adelantó el ejecutivo.

Indicó que se espera que el proyecto Tía María genere 3,600 puestos de trabajo durante la fase de construcción.

“Cuando esté en operación, Tía María empleará directamente a 600 trabajadores e indirectamente generará puestos de trabajo para otros 4,200”, comentó.

Larrea calculó que la vida útil de Tía María podría ser veinte años, por lo que los servicios afines al proyecto crearán oportunidades significativas de negocios en la región Arequipa.

“Nuestra cartera de proyectos en Perú aprobados por el Directorio tiene un presupuesto de capital total de US$ 2,900 millones de los cuales US$ 1,900 millones han sido ya invertidos”, recordó.

Aunque precisó que si se consideran los proyectos de Michiquillay (US$ 2,500 millones) y Los Chancas (US$ 2,800 millones), el programa total de inversión de Southern en Perú aumenta a US$ 8,200 millones.

Indicó que el proyecto de expansión de Toquepala (Tacna) representa una inversión de US$ 1,255 millones incluye una nueva concentradora con tecnología de última generación que aumentará la producción anual de cobre de Toquepala en 100,000 toneladas para alcanzar 258,000 toneladas en el 2019, un aumento en la producción de 74% comparado con el 2017.

“Al 30 de setiembre de 2018, hemos invertido US$ 1,192.4 millones en esta expansión. El proyecto ha alcanzado un 98% de avance y se espera que inicie producción en el cuarto trimestre”, subrayó.