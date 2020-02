La escasez de componentes ha impulsado los costes de fabricación de la próxima PlayStation, de Sony Corp., a unos US$ 450 la unidad, lo que obliga a la empresa a tomar una difícil decisión sobre precios en su batalla contra Microsoft Corp., según personas con conocimiento de la materia.

El conglomerado japonés se está preparando para reemplazar gradualmente la consola PS4 de seis años con la PlayStation 5 la misma temporada navideña que su archirrival estrena la próxima Serie Xbox X.

Sony generalmente concreta el precio de una consola en febrero del mismo año de la introducción en el mercado, y después procede a la producción en masa en la primavera.

Con la PS5, la compañía está adoptando un enfoque de esperar a ver, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque los detalles son privados.

IHS Markit estima que la fabricación de la PS4, introducida en el mercado en el 2013 a un precio minorista de US$ 399, cuesta US$ 381. Con un coste por unidad de US$ 450 y un margen bruto similar, el precio minorista de la PlayStation 5 debería ser de al menos US$ 470.

No sería fácil de vender a los consumidores, teniendo en cuenta que la máquina más cara de Sony actualmente es la PS4 Pro de US$ 399.99 y a menudo se ofrece con descuento, según el analista de Macquarie Capital, Damian Thong.

“Los consumidores fijarán sus expectativas en función de la PS4 Pro y la PS4”, dijo Thong. “Si Sony fija un precio más alto, es probable que sea para equilibrar la necesidad de compensar el mayor costo de los materiales, contra el riesgo de la demanda”. Sony rehusó hacer comentarios.

El principal problema de la compañía es garantizar un suministro fiable de memoria flash DRAM y NAND, que están en gran demanda a medida que los fabricantes de teléfonos inteligentes se preparan para dispositivos de quinta generación, según personas familiarizadas con las operaciones de Sony.

Samsung Electronics Co. acaba de anunciar su gama Galaxy S20, y cada variante tendrá tecnología 5G y un mínimo de 12 GB de RAM en Estados Unidos.

Las compañías de videojuegos a menudo venden hardware con reducidos márgenes o incluso con pérdidas porque se benefician del software de juegos lucrativo y servicios de suscripción por internet recurrentes.

El responsable ejecutivo de Sony, Kenichiro Yoshida, ha dicho que el negocio debe juzgarse por la cantidad de usuarios activos, no por la cantidad de unidades de hardware vendidas.

Algunos miembros del personal de las operaciones de juegos creen que Sony debería vender la nueva consola con pérdidas si fuera necesario para igualar el precio de Microsoft, mientras que otros ejecutivos de Sony preferirían ganar dinero como lo hizo la compañía con la PS4.

“Debemos mantener la lista de materiales de PlayStation 5 bajo control y necesitamos fabricar la cantidad correcta de unidades en la producción inicial”, dijo el director financiero de Sony, Hiroki Totoki, en una conferencia sobre resultados a principios de este mes.

El brote de coronavirus en curso no ha tenido impacto hasta ahora en los preparativos para la producción de PlayStation 5, dijeron las personas. La compañía aún no ha decidido cuántas unidades PlayStation 5 fabricará en el primer año, agregaron.