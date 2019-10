Sony Corp. redujo a la mitad el precio de su servicio de videojuegos PlayStation Now, a US$ 9.99 al mes, lo que refleja la creciente competencia en las ofertas en línea.

El líder de la industria de videojuegos informó el martes que también agregará al servicio de forma limitada sus mayores éxitos de venta, como Grand Theft Auto V, de Take-Two Interactive Software Inc., y lanzará la primera campaña de publicidad global para promocionar PlayStation Now.

“Es una combinación entre habernos expandido a 19 países y todo el aprendizaje desde que comenzamos este servicio”, dijo en una entrevista Grace Chen, vicepresidenta de la unidad de servicios globales de PlayStation. “Los consumidores se están moviendo hacia este tipo de precio”.

El servicio Box Game Pass de Microsoft Corp. también comienza en US$ 9.99 al mes. El recorte de precios de Sony entra en vigencia de inmediato.

Los servicios de videojuegos basados en suscripción se están volviendo populares a medida que mejora la tecnología de streaming, los consumidores ven menos razones para tener sus propios títulos favoritos y las empresas buscan fuentes de ingresos recurrentes.

Apple Inc. presentó su servicio Arcade hace dos semanas a un precio mensual de US$ 4.99, que cuenta con juegos creados exclusivamente para el servicio. El producto Stadia, de Google, por US$ 9.99 al mes, que utiliza su propio mando de US$ 69, se lanzará el próximo mes con conocidos juegos de compañías como Cubist Entertainment SA.

PlayStation Now se lanzó originalmente en el 2014 como un servicio de alquiler de juegos, posteriormente, cambió a un modelo de suscripción mensual y ahora tiene más de 700,000 suscriptores.

Como parte de la nueva campaña, Sony prepara el primer comercial de televisión para el servicio, informó la compañía. Si bien PlayStation Now cuenta con más de 800 juegos, los títulos estelares rotarán después de un par de meses y se agregarán nuevos cada mes. Los clientes podrán descargar los juegos o jugar a ellos por medio de la nube.