Por Tim Culpan

SoftBank Group Corp. ha dejado de fingir que opera algo. Una vez propietario de dos compañías de telecomunicaciones y una colección de otros negocios operativos, el conglomerado japonés solía reportar las ganancias operativas y la utilidad trimestrales.

Así lo hacen la mayoría de las empresas normales. En días pasados, la primera categoría incluía las ganancias de Sprint Corp. y Softbank Corp., así como los ingresos operativos de SoftBank Vision Fund, pero excluía las ganancias o pérdidas de otras inversiones.

El martes, SoftBank anunció que ya no se molestará en reportar los ingresos operativos, sino que “se utilizará la ganancia (pérdida) en las inversiones para mostrar el rendimiento de la inversión en los resultados financieros consolidados”. El catalizador fue la venta de Sprint a T-Mobile US Inc., lo que significa que el operador móvil estadounidense ya no es una entidad consolidada.

El cambio tiene sentido. SoftBank no ha “operado” nada durante un tiempo, sino que ha reunido una creciente cantidad de inversiones tanto dentro de Vision Fund (como ByteDance Ltd. y Uber Technologies Inc.) como fuera del mismo (incluidas Alibaba Group Holding Ltd. y la empresa de telecomunicaciones Softbank Corp., que cotiza en el mercado nacional).

En el trimestre de junio, el principal impulsor de las ganancias fue la venta de acciones de T-Mobile. Un año antes, fue un aumento en el valor de su participación en Alibaba. SoftBank Corp. continúa proporcionando un flujo de ingresos útil.

Dado que los US$ 98,600 millones de Vision Fund están casi totalmente invertidos, no queda mucho por hacer en la búsqueda de unicornios y la distribución de cheques gordos. Las ganancias del fondo, generalmente basadas en cambios del ajuste al mercado, cayeron 39% en el período.

Este giro en la presentación de informes podría ser aún más relevante a la luz de una de las pocas compañías restantes que SoftBank controla, pero que no cotiza ni es controlada por Vision Fund: Arm Ltd.

SoftBank parece desesperado por deshacerse de la compañía británica de semiconductores solo cuatro años después de haberla adquirido por US$ 32,000 millones.

Mi colega Alex Webb y yo desaconsejamos hace poco una OPI porque los ingresos de la unidad se han desacelerado y SoftBank obtendría un mejor precio si espera una demanda de nuevos dispositivos como el internet de las cosas y automóviles sin conductor.

El flujo de noticias en las últimas semanas indica que el director ejecutivo de Softbank, Masayoshi Son, y su equipo han estado utilizando técnicas de venta agresiva, con nombres como Nvidia Corp., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y Foxconn Technology Group.

Si se lleva a cabo una venta, incluso una desinversión parcial, el grupo de empresas que controla el equipo de Son se reducirá aún más. Me arriesgaría a decir que también podríamos evidenciar una mayor descarga de sus acciones en SoftBank Corp.

Hoy, el valor de los activos netos de SoftBank Group se puede rastrear en gran medida en tiempo real simplemente siguiendo las acciones que posee. Lamentablemente, la compañía acaba de dar un paso atrás para la transparencia al anunciar el martes que no publicará actualizaciones diarias en su sitio web.

Para los inversionistas, el cambio en los reportes resalta verdaderamente en lo que se ha convertido SoftBank Group: un fondo elegante y altamente administrado, un fondo de cobertura, tal vez, cuyos rendimientos deberían ser comparados con los índices de sus pares y no como la compañía de tecnología que Son dirigió alguna vez.