SocGen busca fortalecerse en Alemania con acuerdo con Commerzbank

El banco francés Société Générale comprará los negocios de derivados y de gestión de activos de Commerzbank, fortaleciendo su presencia en esas áreas e impulsando su posición en Alemania.

Los bancos no divulgaron el precio del acuerdo. Commerzbank, que está en proceso de vender activos no esenciales, dijo que la división anotó ingresos netos de 381 millones de euros (US$ 443 millones) en el 2017.

SocGen afirmó que la compra impulsará a su unidad de gestión de activos Lyxor, que tiene una fuerte presencia en el campo de fondos que cotizan en bolsa y elevará su perfil general en Alemania, la economía más grande de la zona euro.

Lyxor sumará 13,000 millones de euros en activos bajo administración a los 140,000 millones de euros que ya gestiona el banco.

Las operaciones involucradas tienen 500 funcionarios en localidades como Hong Kong, Suiza, Luxemburgo, París y Londres, además del mercado local de Commerzbank.

El banco de inversión de SocGen ha estado bajo presión tras la salida en marzo del jefe anterior, Didier Valet, por el arreglo financiero de una investigación sobre un caso de supuesta manipulación de tasas Libor.

SocGen ha estado perdiendo terreno en mercados clave, como la asesoría en fusiones y adquisiciones en Francia, donde figura en el decimoquinto lugar, muy por debajo de sus principales competidores en el país y en el exterior. También ha tenido algunos desempeños relativamente débiles en derivados de acciones, un área en que ha sido tradicionalmente fuerte.

"Esa adquisición sería transformacional para nuestras actividades en Alemania y permitirá a Société Générale a alcanzar una nueva escala en la principal economía de la zona euro", dijo el vicepresidente ejecutivo de SocGen, Séverin Cabannes.

A las 1416 GMT, las acciones de SocGen subían un 0.58%, mientras que las de Commerzbank perdían un 0.1%.