SNI: Plantas conserveras de Paita y Sullana asumen sobrecostos por falta de agua

Las empresas industriales de conservas y congelados de pescado de la zona industrial de Sullana y Paita desde hace cuatro semanas asumen sobrecostos por montos superiores a medio millón de soles diarios, advirtió la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Este costo -explicó el gremio- se debe a que el líquido lo compran de un grupo de comerciantes de agua, el cual ofrece el recurso a un precio mayor del que corresponde ante el corte del suministro por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau.

"Esta grave situación perjudica a las plantas industriales, que se encuentran en plena temporada de producción por el aumento en la captura de la pota, y pone en riesgo más de 200 mil empleos creados por esta actividad en toda la región", informó el presidente del gremio, Ricardo Márquez.

Agregó que el corte de agua afecta directamente a los industriales de esta zona, dado que para que una planta industrial procese la pota requiere de más de 800 metros cúbicos de agua al día, lo que obliga a los empresarios a adquirir el líquido de un grupo de comerciantes dueños de camiones cisternas, quienes venden el recurso a S/ 35 el metro cúbico.

Sin embargo, estos lo compran a S/ 5 el metro cúbico. Por ende –prosiguió Márquez- el sobrecosto que tienen que asumir es demasiado elevado y hace inviable sostener esta actividad económica, afectando de manera directa a la generación de empleo formal de la zona.

“Para justificar el corte de agua, los funcionarios de la EPS Grau aducen restricciones en la captación del agua en la Planta del Arenal; sin embargo, actualmente los ríos están aumentando sus caudales producto de las lluvias en la sierra, y no tendría por qué suceder estas interrupciones. Lo peor es que esto sucede cuando la captura de pota se ha incrementado, impulsando la actividad industrial del recurso en las plantas. No podemos operar si no contamos con este recurso indispensable para la producción, por ello, compramos el agua a un precio exorbitante comparado a su costo real, por lo que requerimos con urgencia del Estado para que evalúen lo que viene sucediendo en la zona”, agregó.

En ese contexto, Márquez señaló que esta situación no solo perjudica financieramente a las empresas, sino también sanitariamente, pues cada una de las etapas de la producción demanda del recurso hídrico para salvaguardar la salubridad e higiene de los productos que se industrializan.

Por ello, solicitó a las autoridades regionales y a los funcionarios de la EPS Grau, agilizar las coordinaciones pertinentes, a fin de culminar con esta grave situación, que afecta al sector industrial y pone en riesgo el empleo formal generado por esta actividad en toda la región, reiteró.

Finalmente el presidente de la SNI se refirió a que “la industria conservera y congeladora en Sullana y Paita son los principales soportes del empleo en la región Piura y las autoridades tienen la responsabilidad en apoyar a este sector que además de crear riquezas con sus exportaciones no tradicionales, genera más de 200 mil empleos en la región”.