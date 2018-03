Snapchat recibe ola de críticas por anuncio sobre Rihanna

Un comercial en Snapchat que le preguntaba a los usuarios si preferirían "abofetear a Rihanna" o "golpear a Chris Brown" ha desatado una ola de críticas, incluyendo algunas de la cantante, la cual fue seguida por disculpas de la empresa detrás de la aplicación de mensajes visuales.



Snapchat dijo que está investigando cómo llegó a la aplicación ese anuncio del videojuego para celulares "Would You Rather".



Brown fue sentenciado por agredir a Rihanna cuando ella era su novia en el 2009. La cantante publicó en sus cuentas de Snapchat e Instagram un mensaje en el que dejaba ver su enojo por el anuncio.



"¡Estoy tratando de entender cuál era el punto de este desastre!”, escribió Rihanna de 30 años. "Me encantaría decir que es ignorancia ¡pero sé que no son tan tontos! Gastaron dinero para animar algo que provocaría intencionalmente vergüenza a las víctimas de violencia doméstica e hicieron un chiste con esto!!!”.



"Qué pena por ustedes”, dijo la cantante. “Olviden todo eso de las disculpas en las app”.



Como respuesta un vocero de Snap, Inc. dijo en un comunicado: “Este anuncio es repugnante y nunca debió aparecer en nuestro servicio”. “Lamentamos que cometimos el terrible error de permitir que pasara por nuestro proceso de revisión”.



Snapchat dijo que la mayoría de sus comerciales son comprados a través de una plataforma de autoservicio pero son sujetos a una revisión que debió haber impedido que fuera publicado el comercial. Ahora "Would You Rather" no puede anunciarse en la aplicación.



Brown se declaró culpable del delito de agresión tras golpear a Rihanna en el 2009 horas antes de los Grammy.



El comercial y la respuesta de Rihanna encendieron Twitter, y muchas personas prometieron borrar sus cuentas de Snapchat.



Las acciones de Snapchat cayeron 4% el jueves. Las acciones de la empresa son siempre volátiles, y los inversionistas temen que los adolescentes volubles y jóvenes millennial, quienes son sus usuarios principales, la abandonen.



El mes pasado un tuit de Kylie Jenner, quien dijo que casi ya no usa Snapchat, hizo que las acciones de la empresa cayeran aún más que el jueves.