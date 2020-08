Tras la disposición gubernamental de suspender la cuarentena focalizada en Arequipa y Tarapoto, Sky Perú reactivará sus vuelos a estos destinos a inicios de setiembre.

Desde el 2 de setiembre, Sky contará con 6 vuelos semanales entre Arequipa y Lima, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados.

Por otro lado, desde el 3 de setiembre, la aerolínea contará con 3 vuelos semanales entre Tarapoto y Lima, los martes, jueves y sábados.

“Estamos muy contentos de volver a volar a Arequipa y Tarapoto, después de más de 160 días. Continuamos tomando esta situación con mucha responsabilidad, ya que por los altos estándares que manejamos, sabemos que el transporte aéreo continuará siendo una de las formas más seguras para trasladarse en nuestro país” señaló el gerente comercial de Sky en Perú, Franco Chaparro.

En línea con la reactivación de estas rutas, la aerolínea ha lanzado una tarifa especial para apoyar a quienes requieran llegar Arequipa y Tarapoto.

Los precios de los pasajes de Lima a Arequipa van desde US$ 35 (S/118) y desde Arequipa a Lima, los boletos parten en US$ 29 (S/98).

Ambas promociones incluyen tasas aeroportuarias e impuestos y corresponden a la tarifa ZERO, la cual permite viajar con un abrigo y un bolso de mano.

Asimismo, en la ruta de Lima a Tarapoto, los precios van desde US$ 39 (S/131) y desde Tarapoto a Lima, los boletos parten en US$ 33 o (S/ 111). Estos montos también incluyen tasas aeroportuarias e impuestos y corresponden a la tarifa ZERO.

