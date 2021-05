Empresas







Sin sacrificios no hay beneficios para los fondos que buscan el siguiente Tesla En sólo tres semanas, desde finales de abril hasta mediados de mayo, el valor combinado de las 32 empresas ha caído más de US$ 200,000 millones y hasta US$ 810,000 millones, según datos recopilados por Reuters y el sitio web de inversores Pitchbook. Tesla, el fabricante de automóviles más valioso del mundo, fue el responsable de tres cuartas partes de la caída.