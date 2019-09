WeWork acaba de perder a su director ejecutivo, su OPI se postergó indefinidamente, los detalles del prospecto finalmente revelan grandes pérdidas, está gastando efectivo loco y necesita recaudar fondos de forma inminente.

Entonces, por supuesto, el patrocinador clave SoftBank Group Corp. inyectaría más dinero.

SoftBank, accionista con 29% de The We Co. -el nombre oficial de WeWork-, está analizando si aumenta un compromiso de financiación de US$ 1,500 millones en otros US$ 1,000 millones, informó el jueves el Financial Times.

Lo que parece una locura es probablemente lo más inteligente que Masayoshi Son y su equipo podrían hacer en este momento.

Naturalmente, hay una advertencia para esos US$ 1,000 millones adicionales: SoftBank podría cambiar los términos de un acuerdo de garantía y reducir el precio al que adquiere las acciones de WeWork, informó el FT. Esto significa que cuando SoftBank venda su participación, aumenta la posible ventaja de su inversión, o al menos, se reduce la desventaja de un empeoramiento de la valoración.

Las ganancias en el SoftBank Vision Fund de US$ 100,000 millones y, por extensión, SoftBank Group, aumentan y disminuyen respecto del valor de sus participaciones en empresas privadas y públicas. Debido a las caídas posteriores a la salida a bolsa de Uber Technologies Inc. y Slack Technologies Inc., SoftBank Vision Fund , corre el riesgo de registrar una gran pérdida este trimestre. Una OPI de WeWork exitosa habría llenado ese vacío y algo más. Pero eso no va a suceder, por lo que una OPI postergada es una mejor opción para SoftBank que una de bajo valor.

Como señala mi colega Shira Ovide , es posible que un nuevo liderazgo en WeWork no pueda dar vuelta el negocio debido a los US$ 50,000 millones en compromisos de arrendamiento. Esto significa que las posibilidades de que una eventual OPI de WeWork obtenga la valoración más reciente de US$ 47,000 millones son escasas.

Pero es demasiado tarde para que SoftBank retroceda. La compañía ya está muy involucrada, y una reducción en el precio de salida a bolsa sería perjudicial. Dado que reducir sus pérdidas y retirarse no es una opción -como mayor inversionista externo de WeWork, SoftBank también tiene mucho que perder- lo mejor que puede hacer Son es duplicarlo y usar esa enorme chequera que tiene para conseguir un mejor acuerdo.

Aumentar la apuesta, a una valoración más baja, obligará a SoftBank Vision Fund a rebajar el valor contable de sus tenencias actuales en WeWork. Una OPI más débil, o incluso rumores de una OPI más débil, obligaría a que eso suceda de todos modos. Al menos de esta manera, SoftBank puede aprovechar la desesperación de WeWork por reducir el precio promedio al que se adquirió su propia participación.

De todas las inversiones que SoftBank Vision Fund ha realizado hasta ahora, WeWork podría terminar siendo el mayor limón. Al menos SoftBank está buscando el tequila y la sal.

Por Tim Culpan

