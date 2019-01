Sheraton en Cusco: Cultura retomará proceso sancionador contra empresa por daño patrimonial

Tras la resolución que emitió el Ministerio de Cultura en la que se declara fundado el recurso de apelación de la empresa inmobiliaria R&G SAC contra la multa impuesta por hacer daños al patrimonio en el Cusco, durante la construcción del hotel Four Points by Sheraton, el ministerio detalla que el proceso no concluye ahí, sino que se iniciará un nuevo proceso sancionador.

“El Ministerio de Cultura iniciará procedimiento sancionador a R&G SAC ”, sostiene a través de un comunicado.

Detalla que, las obras que ejecutó la empresa en la Calle Saphy 674 (386) y Don Bosco incumplieron las especificaciones técnicas autorizadas por el sector, así como otras normas de protección del centro histórico de Cusco.

“La Dirección Desconcentrada de Cusco (DDC) inició cuatro procedimientos sancionadores a la empresa, a través de la cual se determinó la imposición de multas por más de 1940 UIT”, precisan.

Así, detallan que dos de dichos procedimientos caducaron en marzo y julio del 2018, al cumplirse los plazos establecidos por la normativa vigente.

“En ese contexto, para evitar una eventual nulidad a través de un proceso judicial y la prescripción de estas infracciones, se declaró la nulidad de dichos procedimiento, a fin de iniciar un nuevo procedimiento sancionador”, sostiene.

El Ministerio de Cultura sostiene que la Dirección Desconcentrada de Cultura procederá a iniciar un nuevo proceso sancionador contra la empresa, dentro del plazo de ley.

Asimismo, afirma que se aplicarán las medidas sancionadoras contra los funcionarios que resulten responsables por el vencimiento de los plazos sancionadores que generaron la caducidad.