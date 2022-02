Por Javier Blas

Después de 104 años de llamarse Royal Dutch Shell, el gigante de la industria energética apareció ante los inversionistas el jueves bajo su nueva marca, Shell Plc,. a secas. Y por primera vez en mucho tiempo, los accionistas recibieron un muy buen trato.

Las ganancias ajustadas aumentaron a US$ 6,400 millones, el nivel más alto en ocho años, y la compañía anunció otros US$ 3,000 millones en recompras de acciones, además de los US$ 5,500 millones que ya había prometido.

Para una empresa que está bajo la presión del magnate activista Daniel Loeb para que mejoren los rendimientos y tal vez dividirse, los resultados trimestrales son un alivio para la gerencia y para los accionistas en Europa que la respaldan.

Más allá de todo el ruido en torno a los resultados trimestrales más recientes de la compañía, que incluyeron uno de los mejores resultados comerciales de gas, Shell logró en el 2021 mejorar la métrica que más importa en su lucha con el fondo de cobertura Third Point Management de Loeb: la rentabilidad sobre el capital medio empleado (conocida como RoACE, por su sigla en inglés).

En un promedio móvil de cuatro trimestres, la RoACE repuntó el año pasado a 8.5%, frente a un irrisorio 2.9% en el 2020.

Si los precios del petróleo y el gas natural se mantienen cerca de los niveles del cuarto trimestre, la RoACE de Shell debería superar el 10% este año, alcanzando la meta que el director ejecutivo, Ben van Beurden, llevaba esperando durante mucho tiempo. Shell, la compañía de energía más grande de Europa, no ha tenido una RoACE de dos dígitos desde el 2012.

Una RoACE de dos dígitos será un desafío para uno de los ganchos más fuertes de la línea de ataque de Loeb: que los accionistas de Shell se han enfrentado a dos décadas de bajas ganancias y “retornos decrecientes sobre el capital invertido”.

Van Beurden, que ha sido cuestionado desde que recortó el dividendo de la compañía en el 2020 (por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial), se permitió un poco de humor sobre Third Point.

Cuando se le preguntó sobre la inversión de Loeb en la empresa, dijo: “Debo unas felicitaciones. Creo que Dan Loeb ha sido un inversionista inteligente: accedió a nuestras acciones en el momento adecuado y estoy seguro de que está disfrutando de los retornos”.