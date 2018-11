Shell lidera los ingresos del tercer trimestre de 2018 en Estados Unidos

Luego de un mes complicado en las bolsas estadounidenses, la mayoría de compañías registradas en el S&P 500 ya presentaron los resultados financieros del tercer trimestre de 2018, abarcando prácticamente 90% del total de dicho grueso empresarial, de acuerdo con la empresa de datos financieros Factset. De este grupo, la firma que registró los ingresos más notables fue Royal Dutch Shell, con US$ 101,151 millones entre julio y septiembre.

Con amplia diferencia le siguen Exxon Mobil, con US$ 74,187 millones en ingresos totales, Apple (US$ 62,900 millones), Amazon (US$ 56,576 millones) y United Health (US$ 56,556 millones). Este top cinco se configuró de acuerdo a los reportes actualizados de la plataforma de Bloomberg.

Sin embargo, no todas las firmas dominantes en el tercer trimestre del año tuvieron un desempeño destacable en materia de crecimiento, pues Amazon presentó una cifra de ingresos menor que la estimada por Refinitiv, que apostaba por US$ 57,100 millones en las entradas monetarias de la compañía que dirige Jeff Bezos. Uno de los factores que más afectó a la empresa de e-commerce fue una leve desaceleración en el crecimiento del negocio como tal, además de ventas masivas en el mercado de acciones que golpearon a varias firmas vinculadas al sector de la tecnología.

Por su parte, el buen desempeño de Shell se vio impulsado en gran parte por el aumento de los precios del crudo entre julio y septiembre, factor que llevó sus ganancias al más alto nivel de los últimos cuatro años, según un análisis de la cadena Cnbc. En el caso de Exxon, su producción global de petróleo mantuvo el estado del año anterior, lo que también le permitió superar las expectativas de Wall Street.

Para Apple, el aumento de los precios de los iPhone le permitió compensar la caída en ventas que tuvo el trimestre pasado, lo que le ayudó a mejorar su actuación financiera entre julio y septiembre. Por su parte, United Health se vio impulsada por un mayor aumento en la membresía de sus planes de seguro de salud.

El buen comportamiento de las finanzas de la mayoría de las empresas del top cinco en materia de resultados trimestrales también se vio reflejado en el grueso empresarial general. Según el análisis de Factset, 78% de las compañías del S&P 500 reportó buen nivel de ganancias por acción. A su vez, 61% tuvo ventas positivas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

La publicación también destacó que la tasa de crecimiento de las ganancias combinadas para el S&P 500 es de 25.2%, marcando así “el mayor crecimiento de ganancias desde el tercer trimestre de 2010”, según el analista senior de ganancias de Factset, John Butters.

Asimismo, el analista mencionó que la presencia de los aranceles del presidente Donald Trump desapareció del mapa financiero de las empresas durante sus presentaciones del tercer trimestre. Tanto así, que para el miércoles 7 de noviembre, solo 138 de 415 compañías mencionaron el tema. “Dicha cifra solo compone 33% del total”, agregó. Además, solo cuatro sectores tuvieron más de 10 compañías hablando de aranceles: industria (41), consumidor discrecional (24), tecnologías de la información (20) y materias primas (13).

Un factor importante sobre este tema es la reunión que Trump sostendrá con su homólogo chino, Xi Jinping, para tratar este tema durante la cumbre del G20. Se presume que ambos mandatarios llegarán a un acuerdo sobre la guerra comercial para ponerle fin luego de varios meses de confrontaciones. A la fecha, EE.UU. ha aplicado US$ 250,000 millones en gravámenes a China, nación que por su parte impuso US$ 60,000 millones en aranceles a los estadounidenses.

En el futuro cercano, el escenario político también tiene el potencial de influenciar la dirección de la economía estadounidense, teniendo en cuenta la conformación tanto del Senado como de la Cámara de Representantes de EE.UU. Mientras que el primer recinto obtuvo mayoría republicana con 51 escaños, el segundo logró gran presencia demócrata con 220 sillas.

Diario La República de Colombia

​Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)​