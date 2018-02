Shell apuesta por las estaciones de servicio, otros las venden

Mientras muchos productores de petróleo se retiran de sus operaciones minoristas, Royal Dutch Shell Plc las redobla.

Shell, dueña de unas 44,000 estaciones de servicio en todo el mundo, abrió la primera en México el año pasado, el comienzo de inversiones por valor de US$ 1,000 millones en los próximos 10 años. También aumentará sus gastos en China, India, Indonesia y Rusia, dijo István Kapitány, director de la división minorista mundial de Shell, en entrevista desde Calgary.

Habrá más inversiones hasta en Canadá, donde recientemente otras empresas vendieron sus operaciones minoristas. Shell abrió 50 estaciones de servicio en ese país el año pasado, con lo cual llevó el total a unas 1,300, y este año planea construir 50 más y ofrecer nuevas funciones para ganar más dinero con la venta minorista y reforzar sus negocios con clientes comerciales, señaló.

“Tenemos planes de crecimiento muy, pero muy ambiciosos, y Canadá forma parte de ellos”, dijo Kapitány en entrevista desde Calgary.

‘Cultura local’

Mientras tanto, otros se están yendo. El año pasado, Chevron Corp. vendió sus estaciones de servicio y una refinería en la Columbia Británica por cerca de US$ 1,100 millones. Imperial Oil Ltd., cuya dueña mayoritaria es Exxon Mobil Corp., le vendió casi 500 estaciones que tenía a un grupo de cinco distribuidores de combustible por US$ 2,100 millones en el 2016.

Una clave de la estrategia de Shell es adaptar las estaciones a las preferencias regionales. Por ejemplo, en Canadá, la empresa con sede en La Haya planea anunciar un programa para ofrecer más alimentos saludables en las próximas semanas. En México, Shell promociona su garantía de que los clientes reciben todo el combustible que pagaron, promesa importante en un mercado donde el fraude en los surtidores es un problema.

“Hay que satisfacer las demandas de los clientes locales con un equipo local fuerte que entienda la cultura local”, dijo Kapitány. “En este negocio no existen los clientes globales. El cliente siempre es local”.

Movilidad

Contar con operaciones sólidas en refinería y venta minorista, conocidas como negocios “downstream” en la jerga de la industria, ha resultado particularmente provechoso en Canadá en los últimos tiempos.

Esto se debe a que la falta de capacidad de los oleoductos afectó los precios del petróleo en ese país, lo cual perjudicó a las compañías que producen crudo, mientras que benefició a las que pueden aprovechar el abaratamiento del insumo.

Para Shell, la división minorista también es un medio importante para ayudar a la empresa a adaptarse a un mundo de la energía cambiante. Shell está construyendo redes de estaciones de recarga de autos eléctricos en varios lugares y también abriendo locales para vehículos con celdas de combustible y a gas natural.

La movilidad eléctrica se expandirá en las próximas décadas y Shell necesita participar en esa transición para seguir atendiendo a sus clientes, dijo Kapitány.

“Esto es lo que venimos haciendo desde hace 100 años, y con toda probabilidad es lo que estaremos haciendo durante los siguientes 100 años”, dijo.