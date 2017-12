Sercosta apuesta por el análisis de información para liderar el mercado de exportación del mahi mahi

Un insumo fundamental para el éxito, según Fernando Roda, gerente comercial y uno de los propietarios de Sercosta, es la experiencia. Su romance con el sector pesquero comenzó en el año 1986, cuando él, junto a un socio, tenían una bolichera que, lamentablemente, quedó destruida en el año 1988 al subestimar la cantidad de pesca.

“En esos tres años que estuve me gustó el sector y siempre me quedaron las ganas de continuar, oportunidad que tuve seis años después, pero ya no en la parte industrial, sino en congelados”, comenta Roda.

Este negocio andaba muy bien hasta que el Fenómeno El Niño lo golpeó de manera drástica y lo obligó, en el 2000, a incursionar por cinco años en una importadora de carnes, junto a Mariela Quispe, socia con la que fundaría Sercosta en el 2006.

Hoy Sercosta se posiciona como una de las empresas líderes en el mercado de exportación de la variedad mahi mahi, lo que comúnmente se conoce como “perico”, producto que al día de hoy es visto como un commodity. El año pasado, fue la número uno del mundo exportando esta especie de pescado.

Para atacar la temporalidad del perico, que es una especie que tiene una veda que rige desde marzo hasta setiembre, optan por la exportación de otros productos como la pota, la cual laminan y tratan para quitarle la acidez y el olor amoniacal. Y también por el calamar steak, el producto estrella de valor agregado de Sercosta, según Roda.

Estrategia

Pero eso no es lo único especial en esta empresa pesquera. El uso eficiente de la información es uno de los secretos de Sercosta para establecer su estrategia de pesca. Ha habido meses en los que no han comprado, a diferencia de otras empresas, pues esperaban que los precios bajaran, y otras temporadas en las han aprovechado la oferta de pescado.

“El año pasado, por ejemplo, nosotros sabíamos, desde octubre, que en Ecuador y en el norte del país no había pescado. Eso significaba que se avecinaba una gran marea de perico. Entonces, el primer día que vimos un pescado en el Callao, empezamos a comprar en cantidad, lo que nos llevó a liderar el mercado en esa temporada”, cuenta el ejecutivo.

Además, menciona que todos los días examinan los volúmenes de pesca dentro y fuera del país, las temperaturas del mar y los precios. Analizan qué está pasando en Chimbote, el Callao, Matarani e Ilo. Y sus decisiones se basan en esa información que recaban.

Planes

Exportan a países como España, Italia y Estados Unidos. En este último, trabajan con el Grupo Gama en Miami, donde se ubica su mercado más importante de perico. Su anhelo, sin embargo, es llegar al continente asiático. “Para el año 2018, queremos entrar al mercado chino y, a mediano plazo, al ruso, donde solo hay entre seis y ocho empresas peruanas certificadas para exportar, y queremos estar entre ellas”, finaliza Fernando Roda.

Recuadro

El año pasado cerraron con US$ 13,2 millones de facturación y este año proyectan estar sobre los US$ 21 millones a pesar de haber sido un año malo para el sector pesquero en general. Fernando Roda es conservador en sus proyecciones para el 2018 y calcula un crecimiento del 20% en los ingresos de Sercosta.