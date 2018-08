¿Será Apple la primera acción de US$ 1,000 millón?

¿Tiene la esperanza de que los resultados de Apple Inc. brinden suficiente fuerza para superar US$ 1,000 millón? Además de los ingresos y las ganancias, hay una línea en el informe de resultados que se dará a conocer esta noche que también debería revisar: el número de acciones.

Gracias a las recompras, Apple ha estado cayendo, y a un nivel exclusivamente aritmético eso importará para determinar si su capitalización de mercado crece lo suficiente después del cierre para convertirla en la primera empresa estadounidense con una valuación de 13 dígitos. (El debate sobre si las recompras aumentan los precios de las acciones forma parte de otra historia).

Obviamente, muchas cosas deben salir bien: la acción debe avanzar, que es lo más importante. Pero si eso sucede, la cantidad de acciones repentinamente se vuelve una interrogante, y no una con una respuesta totalmente clara.

Tal como están las cosas, las acciones de Apple deben subir a US$ 203.45 para llegar a US$ 1,000 millón, un alza de aproximadamente el 7% respecto de su precio de US$ 190.06 registrado a las 11:40 a.m. en Nueva York. Sin embargo, de manera inconveniente, esos cálculos se basan en un recuento de acciones en circulación desde principios de mayo que sin duda se ha reducido desde la última actualización oficial.

Apple ha recomprado tantas acciones en los últimos años que en la actualidad el número alcanza las tres cuartas partes de lo que llegó a ser en su punto más alto en el 2012. En promedio, las acciones en circulación del fabricante de iPhone han caído un 1.3% trimestralmente desde entonces, lo que implicaría una reducción mensual de alrededor del 0.4%.

Un cálculo aproximado, aplicando esos porcentajes al intervalo desde la última actualización de Apple, resultaría en 4,851 millones de acciones en circulación, lo que requeriría un precio por acción de poco más de US$ 206 para llegar a US$ 1,000 millón. Llegar allí requiere un aumento del 8.5%.

Los inversionistas no tendrán una idea completa del efecto de la última ronda de recompras hasta que la cifra se actualice en el informe trimestral. Por lo tanto, se requerirá una buena cantidad de cálculos sobre la marcha si la acción repunta.

Y esa no es la única complicación. El mejor conteo de acciones de Apple es el informe trimestral 10Q a la Comisión de Bolsa y Valores, que ofrece un recuento en tiempo real, pero normalmente no se presenta hasta el día posterior al informe de resultados. Es probable que el informe del martes entregue el recuento hasta el 30 de junio. En otras palabras, la cifra que se entregue esta noche será de hace aproximadamente un mes.

La compañía de Cupertino, California, recompró una cantidad récord de acciones en el primer trimestre. De hecho, nueve de las 20 recompras trimestrales más grandes llevadas a cabo en la historia por compañías estadounidenses fueron realizadas por Apple.

No hace falta decir que cualquier cosa podría pasar. Las acciones podrían caer, subir muy poco o subir tanto que ninguna disminución del número de acciones tendrá importancia para la pregunta del billón de dólares.

Y todo esto será discutible unas 12 horas después, cuando el conteo oficial de acciones se dé a conocer en el informe 10Q. Hasta entonces, se justificará cierta atención.