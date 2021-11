Un administrador de activos chileno con fondos que llevan el nombre de estrellas de Hollywood, como Conservative Clooney, Moderate Pitt, Risky Norris y Very Conservative Streep, es la última apuesta de Sequoia Capital en la floreciente industria fintech de la región.

Fintual Inc. obtuvo US$ 39 millones de inversionistas liderados por Sequoia con fondos destinados principalmente a acelerar sus crecientes operaciones en México, dijo el fundador y gerente general, Pedro Pineda .

“Nuestro desafío para los próximos 18 meses es México, México, México”, dijo Pineda en una entrevista a través de Zoom. “Chile es nuestro principal mercado en este momento y nuestro plan es que México se convierta en nuestro principal mercado dentro de uno o dos años”.

Esta es la primera inversión en Chile de Sequoia. La firma con sede en Menlo Park ha invertido en otras startups regionales, como el sitio web de viajes Despegar.com, el banco Nubank y el servicio de entregas Rappi.

Fintual es parte de un contingente más grande de nuevas empresas que utilizan la tecnología para cambiar drásticamente la industria financiera de América Latina. Empresas como la brasileña Nubank se han convertido en compañías multimillonarias al vender productos más baratos y fáciles de usar en una región donde las comisiones son célebremente altas y el servicio es insatisfactorio.

Fintual fue fundada en el 2018 y ofrece opciones de ahorro e inversión a través de una plataforma en línea. Pineda dijo que fue la primera empresa de servicios financieros en Chile y México que puede realizar la incorporación de nuevos clientes completamente en línea sin tener que firmar un solo documento.

Fintual administra US$ 665 millones en activos para más de 70,000 clientes por medio de estrategias pasivas, principalmente a través de fondos cotizados en bolsa. La ponderación de los ETF en cada fondo se revisa periódicamente mediante sus propios algoritmos y un pequeño equipo de gestores de inversiones.

Fintual debería llegar a US$ 1,000 millones en activos bajo administración en Chile y México en los próximos tres o cuatro meses y a alrededor de US$ 2,000 millones para fines del próximo año, afirmó Pineda . Los fondos mutuos chilenos tenían alrededor de US$ 60,000 millones en activos bajo administración a fines de setiembre, según el regulador.

La compañía comenzó a operar en México el año pasado y en julio adquirió la distribuidora de fondos Invermerica por un monto no revelado. La empresa afirma haber crecido sus activos bajo administración en México un 45% solo en el último mes.

Fintual obtuvo alrededor de US$ 15 millones en una ronda de la serie A de Kaszek Ventures a principios de este año y Sequoia los contactó poco después para expresar interés en ingresar a la compañía, señaló Pineda .

Fintual planea lanzar este año una plataforma de “inversiones grupales” que permitirá a los clientes ahorrar juntos para un objetivo común. Los participantes podrán ver el progreso de la inversión del grupo mientras mantienen el control sobre su propia participación. Un grupo de amigos podrá ahorrar, por ejemplo, para un viaje conjunto, proyectos u otras inversiones.

En el futuro, Fintual puede lanzar nuevos productos como una cuenta de ahorro en dólares para clientes minoristas y una tarjeta de débito o prepago que invierte los saldos no utilizados en los fondos de Fintual en lugar de no obtener ningún retorno, dijo Pineda.

Las inversiones de capital de riesgo han crecido a niveles récord en América Latina a medida que los fondos buscan opciones en medio de los volátiles mercados de renta variable y renta fija, y las preocupaciones políticas.

Solo en el tercer trimestre, las inversiones de capital de riesgo alcanzaron US$ 5,100 millones, lo que eleva el total del año hasta la fecha a un récord de US$ 11,500 millones, según la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y Capital Privado, Lavca.