Senda Inmobiliaria apunta a desarrollar un nuevo tipo de proyecto, las viviendas exclusivamente destinadas al alquiler, tras haberse arriesgado recientemente a construir las multifamiliares más altas del país. El gerente general de la compañía, Víctor Acosta Moscoso, adelantó que el primer paso en esta dirección podría darlo en el 2021.

“Estamos evaluando hacerlo (desarrollar proyectos para alquiler de viviendas). Es más, hemos tenido contactos con fondos de inversión que están muy interesados en este tipo de desarrollos. Es una opción de producto en la que estamos pensando seriamente. Existe la posibilidad de que empecemos a buscar activamente terrenos para ello en el segundo semestre de 2021”, indicó a Gestion.pe.

Para la compañía, la ubicación ideal para un primer proyecto de este tipo coincide con las zonas donde ha centrado su oferta, como San Isidro, Miraflores o Surco.

Por otro lado, este año espera lanzar dos nuevos edificios de viviendas, que se desarrollarán en terrenos comprados el año pasado en San Isidro. Se trata proyectos para un público joven (con uno o dos dormitorios), para los cuales las autorizaciones municipales se expidieron con retraso.

Tras haber suspendido sus planes de nuevas inversiones, hace unos 30 días la compañía reanudó la búsqueda de opciones y ha aprobado la compra de tres terrenos para desarrollar sendos proyectos el próximo año, en Lince y otros distritos de Lima Moderna.

Uno de estos proyectos tendría 11 o 12 pisos y los otros dos, más de 30 pisos. En conjunto, involucrarían una inversión de entre US$ 250 y 300 millones. “Son proyectos ambiciosos, para mercados grandes”, comentó Acosta. El diseño de estos proyectos buscará responder a las nuevas demandas del público, que incluyen una mayor amplitud de los departamentos, debido al interés por contar con espacio para una oficina.

Recientemente, la inmobiliaria concluyó la construcción del MET, el edificio de viviendas más alto del país, con más de 100 metros distribuidos en 37 pisos. El proyecto ubicado en la avenida Paseo de la República, La Victoria, involucró la inversión de más de S/ 110 millones y hasta ahora la empresa ha logrado vender el 65% de sus departamentos. Un segundo proyecto de características similares es Audacity (con 36 pisos), que la empresa lanzó el año pasado.

“Pudimos demostrarnos a nosotros que sí hay demanda para este tipo de proyectos. Hemos desarrollado un know how de cómo diseñar, construir y vender este tipo de proyectos (de gran altura), así que seguramente en los siguientes meses o el próximo año tendremos un proyecto igual de audaz o más atrevido todavía. No descartamos que sean más altos, pero vamos a seguir viendo cómo va el mercado”, expresó el ejecutivo.

Con respecto a las ventas, indicó que desde julio la empresa ha alcanzado los niveles previos a la llegada del coronavirus, que es de entre 25 y 30 viviendas por mes. Esta recuperación se logra tras haberse registrado una caída en los tres primeros meses del estado de emergencia y una mejoría parcial en junio.

“Ya hemos recuperado los niveles de venta y vamos a trabajar para sostenerlos, a pesar de que los bancos están siendo más estrictos para otorgarle al público créditos hipotecarios, desde que inició el estado de emergencia. Esta mejora de las ventas se ha dado en todo el mercado”, sostuvo.

Durante los meses de mayor paralización de la economía, la empresa consideró necesario otorgarles facilidades de pago y promociones a sus compradores, debido a la difícil situación económica que atravesaban algunos de ellos.

Al iniciar el 2020, la compañía proyectaba que sus ventas crecieran 10% este año en comparación con el anterior, pero ahora estima una caída en la misma proporción, ocasionada por las pérdidas de marzo, abril y mayo.

VIDEO RECOMENDADO

Cinco etapas para una efectiva gestión del cambio

Cinco etapas para una efectiva gestión del cambio