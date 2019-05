Se evaluará estudio de impacto ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles ( Senace ) anunció que iniciará la evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto Hidrovía Amazónica que se ejecutará en Amazonía peruana y se espera que dinamice el transporte fluvial de carga.

En un comunicado, Senace precisó que en su calidad de autoridad ambiental competente para la evaluación de los estudios de impacto ambiental detallados de los proyectos del sector Transportes se encargará de dicho proceso.

El proyecto “Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, Tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; Río Huallaga, Tramo Yurimaguas – Confluencia del Río Marañón, Río Ucayali, Tramo Pucallpa – Confluencia con el Río Marañón fue concesionado en el año 2017 por el gobierno peruano al consorcio empresarial Cohidro S.A.

En abril de este año el consorcio presentó un nuevo estudio de impacto ambiental para su evaluación. Cabe recordar que previamente a fines del 2018 se presentó otro estudio de impacto ambiental que fue declarado improcedente por el Senace al no haber concluido los talleres de participación ciudadana.

Tras ser admitido hoy, y conforme a la normativa vigente, la evaluación de este estudio de impacto ambiental tiene un plazo de 135 días hábiles. En el proceso de evaluación participarán otras entidades públicas, quienes emitirán opinión técnica especializada. Asimismo, se implementarán los mecanismos aprobados en el Plan de Participación Ciudadana para esta etapa.

En marzo de este año la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales ( DAR ) advirtió que la normativa peruana no está preparada para regular la operación de este proyecto. “Es evidente que no se cuenta aún con una base legal suficiente para salvaguardar los riesgos de proyectos como la Hidrovía Amazónica. No se puede avanzar con los estudios técnicos y ambientales sin tener las reglas claras para cada fase del proyecto”, comentó Vanessa Cueto, presidenta de DAR.