Seis marcas pugnan por entrar al uniforme del Club Universitario de Deportes

Este debe ser el año para el Club Universitario de Deportes. Al menos en la parte comercial. Ya está en plena negociación de seis marcas que ingresarían como sponsor de los cremas.

Así, hasta el cierre de este mes deberían estar cerrados los contratos que permitirán el ingreso de una tienda por departamentos, una agencia de viajes y una empresa de servicio de salud, por mencionar algunos, dijo Ricardo García-Hjarles, gerente de Marketing de la “U”.

“Estas empresas serán los sponsor de todo el uniforme, confiamos en que se cubrirá todo, y estamos trabajando no solo con la fórmula de poner dinero sino con activos o un modelo mixto”, indicó el ejecutivo.

Y fue Caja Huancayo la que dio el “play de honor” como primer sponsor (Gestión 08.01.2018); para García-Hjarles ese fue el impulso para que se animen otras marcas. “Caja Huancayo ha entrado en el pecho, y en estos momentos estamos con la espalda alta y baja libre, también los laterales de la camiseta, short delantero y piernas traseras están libres; si cerramos todo será un final de fotografía”, comentó.

Con las negociaciones avanzadas, la próxima semana se anunciarán dos nuevos sponsor. “Estimamos dar a conocer dos marcas cada semana hasta concluir enero”, refirió.

Modelos de negocio

Para García-Hjarles, la estrategia que está planteando Universitario es no solo vender el uniforme sino con pases comerciales incluidos, es decir, más beneficios para las marcas ingresantes.

“Es un modelo de negocio distinto, por ejemplo, estamos también con el uniforme de entrenamiento, algunas marcas como Caja Huancayo van en los dos, otras van a preferir ir en uno solo, depende de las negociaciones”, explicó.

Por ello, no hay un límite en cuanto a planeamiento comercial. Y es que también se están enfocando en canjes, “todo ello al final ayuda al tema financiero del club”, dijo.

A nivel de cifras, la idea es obtener por sponsoría US$ 1 millón; sin embargo, se prevé que esta cifra pueda ser superada, considerando que Caja Huancayo ha ingresado por US$ 700 mil. “Los precios de las partes de la espalda para abajo son menores, pero podemos decir que nos falta US$ 300 mil para la meta; todo indica que lo superaremos”, refirió.

Además, trabajan en otras fuentes de ingreso, como lo es el comercio. La parte online es su aliada. A mediados de diciembre lanzaron su tienda virtual, teniendo como soporte Facebook para hacer las compras. Pero la siguiente semana se lanzará Universitario.pe, que llega a completar la tienda crema con la venta de merchandising y la camiseta oficial.