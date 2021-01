La inmobiliaria Líder, especialista en atender al sector Mivivienda, cerró el 2020 con una facturación de US$ 70 millones, un 20% más con respecto al 2019. Sin embargo, debido a la crisis sanitaria no se alcanzó la meta de US$ 90 millones trazada a inicios del año.

“Abril fue un mes malo porque nos estábamos adecuando a una nueva forma de trabajar y los clientes no estaban acostumbrados a comprar en línea, pero poco a poco nos fuimos recuperando”, revela Giovanni Boldrini, gerente general de la inmobiliaria Líder.

El ejecutivo asegura que el segmento de Mivivienda fue el que mejor respondió en el 2020 en términos de ventas. “Ante las crisis, este público reacciona mejor que otros; es muy luchador y, contra todo pronóstico, siempre se procura el ingreso. En cambio, los segmentos más altos, a pesar de tener los recursos, se retraen y esperan a ver qué pasa”, afirma.

Este año la inmobiliaria suma dos proyectos a los ocho que ya tenía en el 2020 dirigidos al sector Mivivienda. Los precios de los departamentos varían entre los US$ 70.000 y US$ 100.000.

Líder prepara un proyecto en Surquillo dirigido a gente joven con mascotas, y planea iniciar otro en Comas o Los Olivos. “Estamos observando como un mercado interesante construir para alquilar”, adelanta Boldrini. La compañía también cuenta con tres proyectos en Arequipa, dirigidos a los segmentos B +, B - y C.