Las soluciones digitales en la nube (almacenamiento de datos virtual) están creciendo en el Perú, especialmente en el sistema financiero, indicó Katarzyna Cichecka, senior manager de Estrategia & Consultoría de Accenture Perú, consultora internacional de tecnología.

Otros sectores que más han migrado sus datos a esta tecnología en este último año son los de bienes de consumo y de telecomunicaciones.

“Son muchas las empresas en Perú que trabajan con diferentes nubes, pero entre nuestros clientes principalmente están los del sector financiero. Los grandes bancos locales ya están trabajando con estas soluciones”, enfatizó.

Según un estudio de Accenture en Perú, Colombia, Chile y Argentina, a la mayoría de las compañías les resulta difícil sacarle provecho a la nube, y más del 90% de las empresas que adoptaron este servicio, se quedaron en la parte experimental. Otras no lograron justificar un uso más amplio. El 66% de las empresas no ven los resultados que esperaban.

Asimismo, se da el caso que las que cuentan con el servicio de la nube suben, en promedio, entre el 20% y 40% de sus cargas de trabajo, principalmente las que tienen menor complejidad.

Para Cichecka, la nube tiene una serie de bondades que se deben aprovechar: “Garantiza mucho más espacio, es más flexible, porque si no lo necesito no lo pago. No tengo que comprar servidores y mantenerlos, sino que todo lo proveen las empresas dominantes, como Google Cloud, Microsoft Azure, AWS, o Alibaba”.

Otra ventaja es que estos gigantes tecnológicos invierten millones en seguridad para mantener los datos a salvo. La nube también ayuda a mejorar el rendimiento, los datos y hacen los procesos más rápidos. La clave es encontrar la solución adecuada para cada empresa.

Uno de los retos está por el lado de los trabajadores. Migrar a la nube implica personas acostumbradas a trabajar en las metodologías ágiles. “Significa un cambio del mindset para los empleados. Cada uno debe buscar cómo empezar a trabajar de forma más eficiente con las nuevas soluciones”, expresó.

Cichecka refirió que finalmente las capacidades técnicas se pueden adquirir. Pero hay tres características que necesitan los empleados de hoy en día para trabajar con la nube: flexibilidad, apertura para aprender y curiosidad. Si eres muy rígido es mucho más difícil, dijo.

En cuanto al Perú, comentó que con todas las empresas que ha trabajado en el país hay pleno entendimiento de las metodologías ágiles, como clave para la transformación digital. En este punto, tampoco importa la edad, sino el entusiasmo por las nuevas soluciones y qué tanto se quiere aprender.

¿Qué nube elegir?

La ejecutiva de Accenture parte de la premisa que todas las nubes son buenas, pero no todas son adecuadas para una empresa. Por ello, se debe pensar en la nube como un medio, y no como un fin.

Como empresarios se debe identificar las oportunidades de modernizar la empresa, no solo desde la parte tecnológica, sino también del mindset.