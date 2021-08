Entre enero y mayo del 2021 las empresas exportadoras del sector acuícola alcanzaron las 75 en el país, sumándose así seis nuevas que realizan envíos de concha de abanico, langostinos y truchas, según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de Comex Perú, señaló que los mercados donde se está abriendo una ventana de oportunidad para el sector son España, Francia, Italia y Japón que cada vez más demandan productos acuícolas peruanos para comercializarlos en grandes cadenas de supermercados y restaurantes.

“Hoy existe bastante expectativa para repotenciar esta industria, ya que la acuicultura en nuestro país es una actividad con gran potencial, debido a la alta dotación de recursos hidrobiológicos; sin embargo, aún faltan diversificar más especies para exportar en el extranjero como es la tilapia, el paiche y otros productos”, señaló Zacnich.

Asimismo, el ejecutivo indicó que la cosecha del sector acuícola se produce por temporadas, por lo que se necesita un régimen laboral flexible, a fin de facilitar las contrataciones y la ejecución de inversiones. Así, al igual que en el sector agrícola, se logrará el despegue de la acuicultura en los próximos años, dijo.

Zacnich sostuvo que en la industria acuícola hay limitaciones para la investigación y desarrollo de nuevas especies, ya que hoy el Perú solo exporta concha de abanico, langostino y trucha. “Los países de Asia tienen una mayor diversificación de especies y necesitamos llegar a ese nivel para volvernos un mercado potencial acuícola en el mundo”, afirmó.

Exportaciones

Entre enero y mayo del 2021 la exportación del sector acuícola sumó US$ 174 millones y 24,072 toneladas, de los cuales US$ 102 millones (59%) provinieron de los langostinos; US$ 49 millones (28%) de las conchas de abanico, y US$ 23 millones (13%) de las truchas.

Este nivel de exportaciones habría registrado una variación porcentual positiva del 34.7% con respecto al mismo periodo de 2020, lo que se explicaría por el crecimiento de las exportaciones de las conchas de abanico (+120%); además, los langostinos y las truchas también incrementaron sus envíos un 9.1% y un 70.7%, respectivamente.

Entre las cinco empresas que más exportaron productos acuícolas este año se encuentran Marinasol S. A. con US$ 44.76 millones, Seafrost S.A.C. con US$ 18.73 millones, Inversiones Prisco S.A.C. con US$ 16.20 millones, Mar Andino Perú S.A.C. con US$ 13.47 millones, Seacorp Perú S.AC. con US$ 9.27 millones.

Mercados

Durante los primeros cinco meses de 2021 los principales destinos de los productos acuícolas peruanos fueron Estados Unidos, China y Canadá. En este periodo, Estados Unidos representó un 36% del total de las exportaciones (US$ 62 millones), con un crecimiento de 36% respecto al mismo periodo de 2020.

China representó 16% del total (US$ 27 millones), con un crecimiento de 316%. En tanto, Canadá representó un 10% (US$ 17 millones), con un crecimiento del 69.8%.

Por su parte Piura y Tumbes destacan como los dos departamentos con mayores exportaciones provenientes de la acuicultura en lo que va del año. En mayo, Piura exportó productos acuícolas por US$ 20 millones, con lo que acumula un total de US$ 85 millones en lo que va del año (-0.9%).

En el quinto mes del año, las exportaciones acuícolas de Tumbes alcanzaron los US$ 15 millones, con un acumulado de US$ 56 millones entre enero y mayo (+163.7%).

CIFRAS Y DATOS

Nuevos mercados. Con la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), Perú podría exportar productos acuícolas a Malasia y Vietnam, dijo el representante de Comex Perú.

Consumo interno. Las ventas internas de trucha representan el 79%, seguido por los langostinos con 11%.