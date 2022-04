A ocho años de haberse dado en concesión el megaproyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, las obras para su construcción hoy no llegan ni a la mitad de su ejecución, y este año registraría in-versiones menores que las realizadas el 2021, según información que dio el concesionario a Ositran.

El mencionado organismo indicó en su último boletín, que la firma operadora a cargo del proyecto, la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, proyecta inversiones mayores a US$ 292,2 millones para este año, según el plan de Negocios 2022 que le presentó la empresa.

Retracción

No obstante, considerando que esa compañía, de capitales españoles, había invertido US$ 336 millones en esa obra a lo largo del 2021, lo proyectado para este año significaría una retracción del 13.03%.

El regulador explicó que las inversiones por US$ 292,2 millones previstas para el 2022 comprenden obras civiles, arquitectura, equipo electromecánico, equipamiento de sistemas y material rodante de la primera etapa A y B, y segunda etapa de la Línea 2.

Acumulado

Hasta el momento, la futura Línea 2 del Metro de Lima tiene un avance reconocido de inversiones en el proyecto, a marzo último, por US$ 2,255 millones, un 42.19% de los US$ 5,346 millones de esa iniciativa.

Antecedente

La Contraloría ya había advertido en diciembre último varios hechos que retrasaban la Etapa 2 - L4 del proyecto, entre ellos la demora en la entrega de áreas de la concesión y la liberación de interferencias, así como la falta de aprobación de estudios definitivos (EDI), lo cual impediría que se pueda iniciar su operación en la fecha prevista, que es setiembre del 2024.

Aún falta cerrar inversión en 13 de 16 concesiones viales

De las 16 concesiones viales que el Estado adjudicó entre el 2003 y 2014, con compromisos de inversión por US$ 4,987 millones, hay trece que aún no completan al 100% esos compromisos, según el reporte de Ositran a marzo del 2022.

No obstante, ese organismo indicó que las concesionarias viales han estimado ejecutar obras por más de US$ 289,8 millones este año, con lo cual, añade, el 2022 llegarían al 100% de sus compromisos de inversión adquiridos. Según el reporte de las empresas, la concesionaria IIRSA Sur, a cargo del tramo 2 Urcos-Inambari, es la que más invertiría en infraestructura vial, con US$ 58,9 millones.