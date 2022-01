El concesionario del Muelle Norte, APM Terminals, anunció su decisión de retirar la propuesta de adenda a su contrato de concesión y por la cual planteaba modificar el diseño de las futuras fases para la modernización del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao.

En una carta firmada por el gerente general de APMT, Lars Vang Christensen, dirigida a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y al ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, y a la que tuvo acceso Gestión, la empresa dio las razones de tal decisión.

Fecha incumplida

Explica que en la tercera y última actualización que la empresa hizo a su propuesta de adenda, declaró que se reservaba el derecho a retirarla si es que la misma no era suscrita a más tardar el 31 de diciembre del 2021, y que ese era el plazo que definió el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

A continuación, añade que al haber transcurrido casi cuatro años desde la presentación de la adenda propuesta y hasta el momento (11 de este mes, fecha de envío de la carta de la empresa) no haber sido suscrita, “nos vemos en la necesidad de informarles nuestra decisión de retirar dicha propuesta de adenda”.

Por esa modificación a su contrato, APMT proponía cambiar el diseño de la fase 3 del proyecto de modernización, de forma que, en lugar de demolerse sus cuatro muelles de carga general actuales para dar paso a más infraestructura y equipos para movilizar solo carga en contenedores, se pudiera ampliar su capacidad para atender carga general.

Hacer tal modificación implicaba ampliar la inversión prevista, de los US$ 750 millones estimados originalmente, a US$ 1,100 millones, que serían asumidos por la empresa, a fin de no dejar desatendida la mayor demanda existente de carga general.

En una misiva dirigida a Gestión, APMT explicó que su decisión de retirar la propuesta de adenda, obedece fundamentalmente a que debe prepararse para cumplir con su obligación de ejecutar la etapa 3 del proyecto, como exige su contrato original.

Obligación

“APM Terminals Callao tiene la obligación de ejecutar la etapa 3 del proyecto de modernización una vez que alcance a movilizar 1 millón de TEU (contenedores de 20 pies) de carga contenedorizada, lo que se prevé que suceda a partir del mes de junio de 2022″, anotó.

Pero, además, remarcó que la empresa ya había cumplido con adecuar hasta en tres oportunidades la propuesta de adenda (en octubre del 2019, enero y agosto del 2021), en atención a indicaciones de las entidades (estatales) involucradas.

Por lo pronto, señaló que la empresa continuará cumpliendo con las inversiones establecidas en el contrato de concesión que incluyen el desarrollo de las etapas 3, 4 y 5 del diseño original, así como aquellas que considere necesario para seguir dando un mejor servicio.

PARA RECORDAR

. APMT había advertido que si no se optimizaba el diseño del Muelle Norte como plantea la empresa, se generarían costos logísticos superiores a US$ 200 millones al año. Usuarios. Estos se habían opuesto a la adenda de APMT porque no se ha resuelto la congestión para acceder al puerto.