Bank of Nova Scotia acordó comprar una participación adicional de 7% en sus operaciones en Chile a la familia Said por cerca de 500 millones de dólares canadienses (US$ 400 millones), poniendo a trabajar parte del exceso de capital que ha acumulado durante la pandemia de COVID.

La adquisición, que está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones, aumentaría su propiedad en la operación a 83%, informó el lunes Scotiabank, con sede en Toronto.

El acuerdo también haría que Scotia redujera su índice de capital común de nivel 1 –una medida clave de la capacidad de absorción de pérdidas del banco– en 8 puntos básicos, indicó la compañía.

Scotiabank y sus pares bancarios canadienses acumularon fondos para protegerse contra una posible ola de incumplimientos producto de la pérdida de empleos relacionada con la pandemia.

Dado que esas pérdidas no se materializaron y los reguladores prohibieron a los bancos recomprar acciones o aumentar sus dividendos, los bancos están buscando instrumentos de inversión para ese capital.

Al final de su primer trimestre fiscal, el índice de capital común de nivel 1 de Scotiabank era de 12.2%, superando tanto el requisito regulatorio de 9% como el índice de 11% al que generalmente apuntan los bancos.

Chile es el tercer mercado más grande de Scotiabank, solo por detrás de Canadá y México, y representó el 6.9% de los ingresos del banco en el trimestre que terminó el 31 de enero.