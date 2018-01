Sanofi compra firma de hemofilia de Biogen por US$ 11,600 millones

Sanofi SA acordó comprar Bioverativ Inc., una unidad del gigante biotecnológico Biogen Inc., por alrededor de US$ 11,600 millones en una apuesta de la mayor farmacéutica de Francia por ampliar sus tratamientos para trastornos sanguíneos raros.

El acuerdo valora al fabricante de tratamientos para la hemofilia Bioverativ en US$ 105 la acción, según un comunicado publicado el lunes por Sanofi. El valor representa una prima del 64% respecto al precio de cierre del viernes. Las acciones de Sanofi caían un 2.6% a 71.05 euros a las 9:18 de la mañana en la bolsa de París.

Se trata de la mayor compra anunciada por Sanofi en siete años y marca su regreso a las adquisiciones de la mano de su máximo responsable, Olivier Brandicourt, después de esfuerzos fallidos en el 2016 para comprar Medivation Inc. y Actelion Ltd.

Sanofi está buscando nuevos productos para compensar las caídas de su insulina estelar Lantus, que enfrenta la competencia de rivales más baratos, y otros medicamentos contra la diabetes, ante la presión sobre los precios generada por las aseguradoras de salud en Estados Unidos y los administradores de beneficios farmacéuticos.

Sanofi es el segundo actor relevante en el área de la diabetes que busca una adquisición este año para fortalecer su cartera en trastornos sanguíneos, un campo que ha quedado ajeno a la reciente caída de los precios.

La farmacéutica danesa Novo Nordisk A/S ha presentado este mes su mayor oferta hasta la fecha con una adquisición no solicitada de 2,600 millones de euros (US$ 3,200 millones) por la belga Ablynx NV, la cual desarrolló un tratamiento que podría convertirse en un éxito para una rara enfermedad de coagulación sanguínea.

Pacientes hemofílicos

Bioverativ dará a Sanofi acceso a doctores y pacientes con hemofilia, a medida que avanza con Fitusirán, la terapia experimental para la que ha adquirido los derechos mundiales este mes.

Los obstáculos en el área de diabetes pueden afectar las ganancias de Sanofi este año, según los analistas de Bloomberg Intelligence, Sam Fazeli y Michael Shah.

Las adquisiciones son clave, y la operación acordada es un “paso en la dirección correcta” para la farmacéutica francesa, escribieron Fazeli y Shah en un informe el lunes. La transacción ayudará a Sanofi a competir en un mercado mundial de US$ 10,000 millones para tratar desórdenes sanguíneos contra un nuevo producto de Roche Holding AG que obtuvo la aprobación de los reguladores estadounidenses el año pasado.

Sanofi invertirá en su negocio de salud del consumidor y evaluará oportunidades de adquisiciones en el sector, dijo Brandicourt en noviembre.