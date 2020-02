La búsqueda del regalo ideal por el Día del Amor y la Amistad empuja las ventas en varios sectores. Y uno de los más importantes es el des joyería cuyos ingresos, en algunos casos, pueden dispararse a doble dígito durante el mes de febrero.

Ricardo Ríos, gerente comercial de Casa Banchero, comenta que durante el mes del amor, en comparación con enero, las ventas pueden subir entre un 15% y un 20%.

Este nivel de incremento también lo observa la diseñadora de joyas Lorena Pestana.

Sin embargo, coinciden ambos, el mes que significa el mayor impulso para el negocio de joyería es mayo, por el Día de la Madre. En este último caso, Pestana estima que las ventas pueden subir hasta un 50% en comparación a un mes promedio.

-Compromiso-

Como puede esperarse, el principal impulsor de la línea de joyería en Casa Banchero son los anillos de compromiso.

“Eso es lo que más mueve la aguja”, comenta Ríos. Si bien se pueden obtener solitarios a precios que oscilan entre los US$ 1,200 y US$ 1,500, estos son casos puntuales. La mayor porción de los ingresos provienen de anillos cuyo rango de se ubica entre US$ 2,100 y US$ 2,500.

Las promociones también dinamizan el sector. Por ejemplo, Casa Banchero incluye los aros de matrimonio con la compra de anillos de compromiso por encima de los US$ 1,100. Lorena Pestana comenta que los descuentos realizados durante los días previos al 14 de febrero incrementan las ventas.

De otro lado, si bien no representa un incremento significativo en ventas, en Casa Banchero, durante febrero, también hay una mayor demanda de relojes.

“El reloj viene a ser la joya del hombre. Hay quienes tienen un reloj para cada ocasión y lugar. Hay mayor interés por la compra, sin embargo, la venta se mantiene homogénea entre enero y febrero”, afirma Ríos.

Para joyería en general, fuera de anillos de compromiso y relojes, Lorena Pestana, comenta que los clientes buscan diseños con piedras, debido a la estación. En el caso de la diseñadora, el ticket es de mayoritariamente S/ 120. Sin embargo, en la línea de oro también se registran incrementos importantes. El precio es de US$ 300 en promedio.