La utilización de envases ecoamigables es una de las tendencias que seguirá con fuerza después del COVID-19 y muchas marcas de agua embotellada se han animado a contar con un 100% de resina reciclada en sus envases plásticos, por lo que San Miguel Industrias PET evaluará el próximo año la posibilidad de ampliar sus inversiones en este rubro, afirmó su gerente general, Edgar Jürgensen.

“Algunos clientes lo han integrado por responsabilidad social, otros lo están empezando a hacer por las regulaciones. Hoy la mayoría de nuestros envases tienen en promedio el 25% de resina reciclada. Por todo lo que hemos hablado con nuestros clientes, estamos apuntando a que esto va a seguir creciendo”, explicó.

Estimó que este año tendrán una producción similar a la del 2019, pues la cadena de recicladores redujo ligeramente su acopio durante los meses de cuarentena estricta, entre marzo y abril, pero la cantidad de resina que tenían en almacén les permitió mantener los niveles de producción.

Factores de recuperación

A pesar de trabajar con productos de consumo masivo, Jürgensen comentó que San Miguel Industrias PET registró un descenso en las ventas cercano a 15% por la pandemia. Sin embargo, con la flexibilización de las medidas de movilidad urbana, han empezado a recuperarse.

“Todavía no llegamos a los niveles del año pasado en Perú, pero no estamos muy lejos. Si bien son productos de primera necesidad, en muchos casos, las medidas drásticas de movilidad como no poder utilizar el automóvil, afectaron las ventas. Ir caminando al supermercado y traer botellas grandes es más complicado”, aseguró.

Entre los productos lácteos, también ofrecen envases para la línea de probióticos, que está muy relacionada con el consumo de los niños en el colegio, por lo que este segmento también estuvo golpeado. En cambio, los segmentos que han registrado más crecimiento son los envases para productos de limpieza, y el rubro dedicado a la agroexportación.

Consideró que, de mantenerse las medidas de restricción como hasta ahora, cerrarían el año en una situación similar a la del 2019 y con la expectativa de que la campaña de verano tenga buenos resultados en el 2021.

“Esperamos que el 2021 sea un buen año, aunque el primer trimestre todavía va a estar un poco difícil. Definitivamente, estamos todos esperanzados en la vacuna, pero el verano parece que estará bueno y eso es siempre importante para el consumo de bebidas y con ella, toda nuestra línea de bebidas”, refirió.