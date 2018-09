Samsung y Hyundai invierten en baterías de estado sólido

Solid Power Inc., fabricante de baterías de estado sólido para automóviles y aviones con sede en Colorado, recaudó US$ 20 millones en financiamiento que destinará a la construcción de una planta de producción.

Los inversores en la ronda de financiación de la Serie A incluyen a Sanoh Industrial Co. y las unidades de capital de riesgo de Hyundai Motor Co., Samsung Electronics Co. y Solvay SA, según un comunicado emitido el lunes. La medida ocurrió nueve meses después de que Solid Power anunciara un acuerdo con BMW AG para desarrollar baterías de estado sólido para vehículos eléctricos.

Solid Power está posicionando su tecnología como un competidor de las baterías de iones de litio que han dominado la industria de almacenamiento de energía.

Los defensores dicen que las tecnologías de baterías alternativas pueden ser más seguras y pueden almacenar más energía, una característica clave para la autonomía de los vehículos eléctricos, en comparación con las baterías de iones de litio, pero los proveedores han tenido dificultades para pasar de las demostraciones a pequeña escala a la producción de grandes volúmenes.

Solid Power espera completar la construcción este año y estará completamente operativa en el 2019. El sitio podrá producir baterías con aproximadamente 10 megavatios-hora de capacidad al año.

Ese es un volumen lo suficientemente grande para que los clientes potenciales validen la tecnología de la empresa, según Doug Campbell, máximo ejecutivo de Solid Power.

"Esto, ciertamente, va mucho más allá del laboratorio, que es donde históricamente han estado las baterías de estado sólido", dijo en una entrevista.