Salog sobre APP: “nuestro mayor reto es que el Perú siga confiando e invirtiendo en este modelo”

Bajo un modelo de Asociación Público-Privada (APP), la compañía de capitales brasileños Salog ha venido implementando en Essalud durante los últimos años una serie de nuevos programas y plataformas orientados a mejorar y transformar la experiencia del ciudadano con el Estado, comenta el gerente general Rogerio Marcondes.

"Los primeros años fueron dedicados a arreglar la casa, a conectar los sistemas, desarrollar procesos, capacitar a la gente, y hemos ya pasado esa etapa", afirma Marcondes. "Un programa que hemos implementado es 'Padomi Delivery', un servicio que lleva el medicamento a la casa del paciente y le permite seguir su tratamiento sin movilizarse ni gastar de su bolsillo".

El CEO de Salog también dijo que ampliarán en breve el programa de 'Farmacia Vecina' con seis boticas privadas para complementar la oferta pública, permitiendo al paciente escoger donde buscar su medicamento.

"Puede seguir buscándolo en su centro asistencial de salud o puede buscar una farmacia privada, eso le da comodidad y facilidad al paciente. Ahora queremos ampliar esto para llegar a por lo menos 500,000 pacientes al final del año", anotó.

Sobre el contrato que tienen con Essalud, el ejecutivo dijo que están trabajando con la perspectiva de ampliar el acuerdo para llegar hasta por lo menos el 2030, con el fin de invertir en tecnología, automatización y ampliación de sus programas.

"Queremos utilizar más nuestras plataformas, tenemos una app ya desarrollada que brinda al paciente todos sus consumos y le permite interactuar con el sistema. También queremos conversar la posibilidad de integración de servicios con el Minsa, las FF.AA. y los sistemas privados. Podemos compartir toda esa plataforma. Tenemos un sistema de planificación bastante moderno que funciona en los principales hospitales de Latinoamérica y queremos ampliar un poco más nuestro alcance localmente y también fuera de Lima a provincias", subrayó Marcondes.

Entre los mayores desafíos que Salog tiene en la mira figura por encima de todos el de consolidar el modelo APP, "hemos sido la primera experiencia de APP en el país, la primera también en Latinoamérica bajo esta modalidad de servicios horizontales, nuestro principal reto es que las autoridades sigan confiando e invirtiendo en este modelo y sigan posibilitando nuestro trabajo en equipo".

"Si no hay apoyo de las autoridades en un sentido de empuje, de compartir, de sentarse en la mesa, de discutir, de ampliar, definitivamente no vamos a lograrlo porque más allá de tener los resultados, las experiencias exitosas y los programas, también tenemos un componente que son decisiones políticas que se toman para seguir determinados proyectos. Este es nuestro principal temor, que no se pueda dar continuidad por un tema que no tiene que ver por el beneficio sino con otros factores", concluyó.