Salesforce compra la firma de análisis de datos Tableau por US$ 15,700 millones

El gigante estadounidense de la computación en nube Salesforce anunció que comprará la firma de análisis de datos Tableau por US$ 15,700 millones, una voluminosa operación con la que pretende avanzar en la transformación digital de las empresas.

Salesforce, considerada la número uno del mundo en gestión de clientes (CRM), informó en un comunicado que ambas compañías han alcanzado un acuerdo, todavía sujeto a la aprobación de las autoridades, que previsiblemente finalizará en el tercer trimestre de este año.

"Tableau ayuda a ver y entender datos, y Salesforce ayuda a atraer y entender a los clientes", dijo Marc Benioff, el máximo ejecutivo de Salesforce, mientras que el segundo consejero delegado, Keith Block, destacó que los datos son el cimiento de toda transformación digital.

Esta adquisición, la mayor de la historia de Salesforce tras la compra del fabricante de software MuleSoft por US$ 5,900 millones el año pasado, llega poco después de que Google haya comprado la firma de análisis de datos Looker por US$ 2,600 millones, recogen medios de Estados Unidos.

A raíz de la operación, Salesforce prevé ingresar entre US$ 350 millones y US$ 400 millones adicionales en el 2020 y llegar a los US$ 16,650 millones según los cálculos más optimistas, lo que supondría un incremento interanual de hasta el 25%.

De acuerdo con la nota conjunta, Tableau operará de manera independiente bajo el mismo nombre pero su negocio acelerará las "oportunidades" de Salesforce en el mercado de la transformación digital de las empresas, que estiman llegue a los US$ 1.8 billones en el 2022.

Ahora mismo, Tableau tiene 86,000 clientes en todo el mundo, entre ellos grandes compañías como la operadora móvil Verizon, o la plataforma de "streaming" Netflix.

Salesforce indicó que combinará las capacidades de Tableau con la plataforma de inteligencia artificial Einstein para ofrecer el "análisis y la visualización más inteligente e intuitivo para cada departamento y usuario en cualquier compañía".