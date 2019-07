Royal Caribbean cambia de rumbo tras veto a cruceros cubanos

Las duras medidas contra los cruceros cubanos están causando estragos en Royal Caribbean Cruises Ltd.

La sorpresiva decisión de la administración de Trump el mes pasado de suprimir el incipiente negocio de cruceros cubanos reducirá las ganancias de la compañía este año en alrededor de US$ 60 millones, o US$ 0.30, por concepto de reembolsos y tasas más bajas para nuevos itinerarios.

Cuba fue brevemente un mercado lucrativo para las líneas de cruceros de EE.UU. , al atraer a nuevos pasajeros a precios más altos que el promedio. En una entrevista, el director ejecutivo de Royal Caribbean, Richard Fain, dijo que la compañía tenía hasta cuatro barcos que se detenían en la isla, embarcaciones que ahora llegarán a otros puertos de la región.

Recientemente, las líneas de cruceros también han cancelado algunas paradas en Puerto Rico debido a los disturbios en la isla.

Las acciones de Royal Caribbean, con sede en Miami, cayeron hasta un 3.2% en Nueva York antes de recuperarse levemente.

Incluso con el problema de Cuba, el operador de cruceros número 2 del mundo informó el jueves sus resultados del segundo trimestre que superaron las estimaciones de los analistas y elevó su pronóstico para el año, gracias a la fuerte economía, nuevos barcos y nuevos destinos.

Perspectiva de ganancias

La compañía espera ganar entre US$ 9.55 y US$ 9.65 por acción este año, en comparación con la orientación previa de aproximadamente US$ 9.45. Este trimestre, la empresa proyecta una ganancia de US$ 4.35 por acción, 2 centavos menos que las previsiones de los analistas.

Royal Caribbean se expandió en el segmento de lujo con la adquisición de Silversea Cruises el año pasado, lanzó nuevos barcos y sumó un barco a China. La fuerte demanda norteamericana está contrarrestando la debilidad en Europa. Las mejoras en la isla privada de la compañía en las Bahamas, CocoCay, también impulsaron los resultados.

Para el segundo trimestre, Royal Caribbean anunció que las ganancias aumentaron a US$ 2.54 por acción, con lo que superó las proyecciones de Wall Street de US$ 2.45. Los ingresos crecieron un 20% a US$ 2.810 millones, una cifra que logró sobrepasar ligeramente las estimaciones de los analistas.