Rolls-Royce Holdings Plc, el conocido fabricante de motores que impulsa jets de Airbus SE y Boeing Co., planea un avión pequeño totalmente eléctrico en un lapso de tres a cinco años, dijo un alto ejecutivo.

La primera aplicación comercial de P-Volt, un sistema eléctrico de batería desarrollado por Rolls-Royce, tendrá alrededor de 600 kilovatios hora de energía, lo que permitirá vuelos de hasta 148 kilómetros para seis a ocho personas, dijo Rob Watson, presidente de la división eléctrica de la compañía, en una entrevista en Singapur el lunes. Ese rango seguirá ampliándose con una mejor tecnología de batería, y eventualmente podrá volar hasta 400 kilómetros en la década de 2030, dijo Watson, con sede en Londres, que asistirá al Salón Aeronáutico de Singapur esta semana.

“Confiamos en la tecnología. Ahora necesitamos escalarla para que pueda tener una influencia económica significativa”, dijo Watson, quien fue ascendido a un rol ejecutivo este año. “Creo que ahí es donde se ve que la movilidad aérea urbana y la movilidad aérea regional, aviones con 8-18 asientos, serían una posibilidad real en los próximos tres a cinco años”.

Una gran cantidad de empresas de todo el mundo, desde startups hasta gigantes aeroespaciales establecidos, así como algunos fabricantes de automóviles, se encuentran en diferentes etapas de desarrollo de aeronaves propulsadas por una fuente alternativa de energía, a medida que aumenta la presión sobre la industria para reducir las emisiones. Las opciones en las que se está trabajando incluyen combustible de aviación sostenible, conocido como SAF, hidrógeno, totalmente eléctrico e híbrido-eléctrico.

El sistema de propulsión eléctrica de Rolls-Royce se puede utilizar tanto para despegues como para aterrizajes verticales eléctricos, o los llamados eVTOL o aviones de cercanías. Uno de sus clientes, Vertical Aerospace Group Ltd., ya recibió pedidos de American Airlines Group Inc., Virgin Atlantic Airways Ltd. y el arrendador de aeronaves Avolon Holdings Ltd., y dice que su VA-X4, un avión sin emisiones para cuatro pasajeros, puede volar a una velocidad de hasta 322 kilómetros por hora en un rango de más de 161 kilómetros.

Sin embargo, Watson no prevé que los aviones de fuselaje estrecho, los modelos más populares de Airbus y Boeing, se vuelvan completamente eléctricos.

Rolls-Royce se encuentra actualmente en conversaciones con proveedores de celdas de batería a medida que se acerca a la etapa crucial de certificación, dijo Watson. Si bien Rolls-Royce diseñará y ensamblará los paquetes, no fabricará celdas de batería, dijo.

“Necesitamos tomar decisiones de selección de suministros en el próximo año o año y medio”, dijo Watson. “Estamos tomando decisiones sobre nuestros proveedores estratégicos este año”.