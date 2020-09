Por Alex Webb

Imaginemos que usted y yo poseemos cada uno la mitad de un auto deportivo de US$ 100,000 que tiene otros US$ 50,000 en la cajuela. El problema es que yo tengo las llaves del auto, así que usted no puede ni conducirlo ni acceder a ese dinero. Yo ofrezco comprar su parte por unos US$ 50,000. ¿Es un trato justo?

Sin duda se sentirá engañado. Sin embargo, Oliver Samwer , director ejecutivo y fundador de la empresa alemana Rocket Internet SE, está planteando una propuesta similar a sus queridos accionistas.

Quiere volver a privatizar la compañía de inversión en la web, y se ofrece a comprar la parte de otros inversionistas de una manera que le permita a él y a su familia mantener esas pequeñas reservas escondidas en el maletero.

Samwer y sus hermanos poseen 45% de Rocket, pero les gustaría poseer el 100%, por lo que quieren usar el efectivo de la compañía para adquirir el resto de las acciones. En primer lugar, están haciendo una recompra de acciones de 223 millones de euros que elevará su propiedad más allá de 50%, lo que les dará el control de Rocket. Luego, planean usar otros 1,000 millones de euros aproximadamente para comprar el resto de las acciones.

Rocket tiene 2,600 millones de euros (US$ 3,100 millones) en efectivo, y cerca de la mitad se usará para comprar la parte de los demás accionistas. Eso no parece demasiado atroz dada la división actual de la propiedad (si se deja de lado el decepcionante hecho de que el mercado solo valora a la compañía en la suma de sus tenencias en efectivo).

Pero la compañía también tiene 1,000 millones de euros en inversiones tecnológicas, el equivalente de aquel dinero en el baúl, con las que se podría quedar.

Eso da a los accionistas minoritarios todo el derecho a sentirse seriamente molestos. Un dólar invertido en Rocket cuando vendió acciones públicamente en el 2014 tendría un valor de solo 45 centavos en la actualidad. Los Samwer ahora están ofreciendo a los inversionistas incluso menos que eso, sin ninguna posibilidad de beneficiarse del crecimiento de las inversiones restantes de la compañía. La oferta de compra de 18.57 euros por acción es inferior al precio de mercado actual.

Uno esperaría que el presidente de Rocket, Marcus Englert, hiciera un mejor trabajo al garantizar que la gerencia actuara en el mejor interés de todas las partes.

Los inversionistas no tienen la obligación de vender sus acciones, pero la recompra inicial significa que los Samwer están a punto de tomar el control de la compañía de todos modos, incluso si nadie ofrece sus acciones para la adquisición total. Eso permitiría que los hermanos, que crearon su fortuna inicial con un clon de eBay Inc. que luego vendieron a la compañía estadounidense, chantajearan a los accionistas restantes.

Para ser justos, muchos de estos inversionistas minoritarios habrán comprado las acciones sabiendo que estaban en una posición débil: Samwer ya tiene el control de facto a través de su actual tenencia de 45%. Pero esto sigue siendo bastante descarado.

Nuevamente muestra las debilidades en el gobierno corporativo alemán, como con el colapso de Wirecard AG. El país está desesperado por tener historias de éxito tecnológico, pero no está ganándose los corazones ni las mentes de la gente.