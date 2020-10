La farmacéutica suiza Roche planea aumentar la producción de pruebas rápidas de antígeno para COVID-19 a cientos de millones de unidades mensuales, incluyendo posibles test de saliva, dijo su presidente ejecutivo Severin Schwan, quien reconoció que la ferocidad de la segunda ola de la pandemia lo tomó por sorpresa.

Schwan sostuvo que la producción de Roche de las llamadas pruebas de PCR, que son más precisas que las de antígenos y han sido un pilar del testeo desde que comenzó la pandemia, probablemente nunca superará una cifra de “dos dígitos” mensuales en millones de unidades, debido a los límites de capacidad.

A medida que los casos de coronavirus se disparan a nivel mundial y los países introducen nuevas restricciones, recurren más a las pruebas de antígenos de Roche, su socio surcoreano SD Biosensor Inc. y rivales como Abbott Laboratories y Siemens Healthineers para mantenerse al día con la demanda, que ahora supera a la oferta.

“El mercado está totalmente vendido”, dijo Schwan en una teleconferencia con periodistas, en la que agregó que Roche ahora está examinando las pruebas de antígenos que dependen de la saliva, en lugar del incómodo hisopado nasal, para su precisión, con la esperanza de agregarlos a su línea de producción.

Schwan reconoció que no se esperaba la nueva oleada de casos de COVID-19 que afecta a Europa.

“Tengo que admitir que me ha sorprendido, en particular en Suiza, la rapidez con la que aumentaron las infecciones. No habría pensado tal cosa hace un mes”, dijo Schwan. “No es que debamos entrar en pánico, pero estamos llegando lentamente a un nivel crítico”.