Rivian Automotive Inc., el fabricante de camionetas eléctricas respaldado por Amazon.com Inc., pospuso hasta septiembre el inicio de la producción de su vehículo de debut, que se suponía comenzaría este mes.

La startup también cambió los tiempos para su segundo modelo, un vehículo utilitario deportivo eléctrico, dijo Rivian en una carta a clientes el viernes. Justificó el retraso con una escasez de suministros de componentes.

“Los impactos en cascada de la pandemia han tenido un efecto mayor de lo anticipado”, dijo el director ejecutivo, RJ Scaringe, en una carta enviada el viernes a clientes y vista por Bloomberg. “Todo, desde la construcción de plantas hasta la instalación de equipos y el suministro de componentes de vehículos (especialmente semiconductores) se ha visto afectado por la pandemia”.

Bloomberg informó inicialmente en mayo que la compañía tenía retrasos en la recepción de piezas clave debido a atrasos en los puertos de EE.UU.

La empresa con sede en Irvine, California, es pionera de un gran grupo de startups que buscan competir con Tesla Inc. en el universo de los vehículos eléctricos. Rivian ha recaudado más de US$8,000 millones de inversionistas de alto perfil como Ford Motor Co. y la gestora de inversiones T. Rowe Price Group Inc. Bloomberg News informó que Rivian está considerando realizar una oferta pública inicial este año.

En la carta del viernes, Scaringe también reconoció que el lanzamiento de tres líneas de vehículos de una sola vez era una tarea compleja. Los pequeños problemas se han traducido en retrasos mucho mayores, dijo Scaringe.

Rivian planea fabricar una camioneta eléctrica a batería llamada R1T y el inicio de las entregas estaba programado para este mes. Luego planea fabricar un vehículo deportivo utilitario, el R1S, y se esperaba que las entregas comenzaran en agosto.

La compañía también tiene un acuerdo con Amazon para la fabricación de 100,000 camionetas de reparto eléctricas, y se espera que 10,000 estén en servicio a fines del próximo año.