La revuelta de anuncios de YouTube fue fugaz: las marcas simplemente no pueden salir de Google

Walt Disney Co., Nestlé SA, AT&T Inc. y muchos otros detuvieron sus anuncios en el sitio de Google para compartir videos después de que un bloguero mostró cómo se puede usar YouTube para forjar redes de personas involucradas en la explotación infantil. Las marcas lanzaron declaraciones muy firmes y YouTube se apresuró a asegurar a sus clientes que estaba solucionando el problema.

Es exactamente lo que sucedió la última vez que la capa de lodo oculta en miles de millones de horas de videos entró en contacto con anunciantes de renombre, y el tiempo anterior a eso. Walmart Inc., PepsiCo Inc. y otros eliminaron los gastos en marzo de 2017 después de que los usuarios encontraron anuncios que se reproducían junto a videos antisemitas. En noviembre de 2017 hubo otra ronda de protestas y boicots porque se permitieron dibujos animados espeluznantes y violentos en la aplicación para niños supuestamente segura de YouTube.

Cada vez que los anunciantes finalmente han regresado. Incluso cuando las marcas han mantenido fuera de YouTube durante un período de tiempo considerable, no han dejado de pagar a Google para difundir su mensaje en los resultados de búsqueda y en los anuncios gráficos en la web.

Eso se debe a que el gigante de búsqueda de Alphabet Inc. es tan vital para la publicidad que ninguna compañía que quiera llegar a los consumidores puede sobrevivir sin ellos, dijo un ejecutivo de una agencia de publicidad que pidió no ser identificado porque la agencia a menudo trabaja estrechamente con Google.

Las marcas que dicen que están reduciendo los anuncios de YouTube a menudo encuentran soluciones para quedarse en la plataforma, como los acuerdos directos con los creadores de YouTube influyentes para incluir promociones dentro de los videos, dijo el ejecutivo.

Los boicots continuos no han impedido que YouTube genere miles de millones en ingresos para Google. Aunque la compañía no desglosará números específicos para el sitio de videos, los analistas de Baird & Co. estiman que obtuvieron alrededor de US$ 20 mil millones para Google solo en 2018.

La crisis comenzó esta vez cuando un blogger de video mostró cómo los depredadores encontraban videos inocuos de niñas jóvenes y usaban comentarios para marcar partes de los videos que mostraban actividades que podrían ser interpretadas como sexuales. El blogger, Matt Watson, demostró cómo si los usuarios hacían clic en uno de los clips, los algoritmos de YouTube recomendaban otros similares. Su video ha sido visto más de 2.5 millones de veces.

YouTube respondió rápidamente, deshabilitando los comentarios sobre decenas de millones de videos con niños y reportando cuentas que hicieron comentarios abusivos a la policía. Los ejecutivos de Google realizaron una llamada con agencias de publicidad y anunciantes importantes para explicar cómo abordaban el problema, según personas familiarizadas con la situación que pidieron no ser identificadas porque la llamada era privada.

Google ha realizado cambios importantes en YouTube en el pasado en respuesta a las inquietudes de los anunciantes. En particular, elevaron el nivel de los tipos de videos que pueden tomar parte de los ingresos por publicidad. Desde principios de 2018, solo los canales con más de 1,000 fanáticos suscritos y 4,000 horas de visualización durante un año han sido elegibles para anuncios.

Pero la plataforma ha resistido las llamadas a tomar medidas más drásticas, como prohibir opiniones políticas marginales o bloquear comentarios en cualquier video que muestre a un niño. A pesar de las críticas, la libertad de expresión y el enfoque de plataforma abierta defendidos por los fundadores de la compañía aún tienen dominio.

La última situación aún está en juego, pero si la historia es una guía, YouTube seguirá creciendo y acumulando efectivo para Google."Los anunciantes cuentan con Google para monitorear el material ofensivo en YouTube", dijo Michael Pachter, analista de Wedbush Securities. Si la compañía puede mostrar a los principales anunciantes que están abordando el problema, los ingresos por publicidad no se verán afectados en absoluto, dijo.