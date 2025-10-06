La marca japonesa Asics inauguró su segunda tienda en Lima, a menos de un año de su ingreso al canal físico en el Perú. La apertura, que representa una inversión de US$ 200,000, marca un nuevo hito en su estrategia de consolidación en el mercado local.

Tras dos años de operación digital y presencia en tiendas multimarca, la firma especializada en calzado e indumentaria deportiva fortalece su posicionamiento local con una nueva tienda de 100 m2 en el centro comercial Mall del Sur, zona clave del sur de Lima por su alta densidad poblacional y actividad comercial

“Esta inauguración marca un paso más en nuestro compromiso de acercar productos de alto rendimiento, tecnología y diseño a la comunidad deportiva. Queremos ser parte de los retos y logros de cada atleta que elige moverse con nosotros”, señaló la empresa a Perú Retail.

La expansión forma parte de una apuesta sostenida por la omnicanalidad y por acercarse a consumidores con alto interés en tecnología aplicada al deporte. En ese marco, el nuevo local incorpora el servicio Foot ID, tecnología que permite escanear la pisada del cliente para recomendar calzado personalizado, y que ya estaba presente en su primer punto de venta en Plaza San Miguel.

La compañía proyecta seguir ampliando su red de tiendas físicas en Lima, apalancada en una comunidad deportiva activa y un mercado que, pese a los desafíos macroeconómicos, sigue atrayendo marcas de alto valor agregado.

La apertura en Mall del Sur representa una inversión de US$ 200,000.

Gretel, operador de Asics, apunta a 60 tiendas y crecimiento fuera de Lima

Gretel, operador uruguayo de marcas como Crocs y Asics en Perú, creció 30% en el primer semestre de 2024. El impulso vino de un desempeño positivo de doble dígito en todas sus categorías. Dentro de ese portafolio, Crocs lideró en ventas con 35 tiendas, seguida por Asics, que debutó con tienda propia tras invertir US$ 300,000.

En diálogo con este medio, la empresa proyectó cerrar 2024 con 60 tiendas y 10 canales de ecommerce operativos. Para 2025, esperaba crecer más de 20% e inaugurar 10 nuevos locales, entre ellos dos o tres de Asics. Además, contemplaba sumar marcas como Diesel, Timberland y Fjällräven.

La expansión sería descentralizada, con más aperturas fuera de Lima. Hoy, el 40% de sus tiendas ya está en provincias. Hacia 2027, Gretel proyectaba tener hasta nueve tiendas de Asics, además de crecer con Crocs, Inbox y Fitpoint.

En logística, Gretel busca acelerar entregas y mejorar su canal online. Ya cumple con despachos en 24 horas en Lima y apunta a replicar ese estándar en regiones. Además, invertirá en inteligencia artificial y analítica comercial para optimizar sus operaciones.

