Ernesto Aramburú, director de A&M Gestión y Desarrollo, señaló que la emergencia sanitaria produjo grandes cambios en la composición de la oferta. En malls, se fusionaron conceptos de tiendas, y el entretenimiento pasó a ser un ancla en la reactivación de estos espacios.

Por su parte, los negocios en los mercados, galerías y polvos incursionaron en la venta de saldos de fábrica y productos de segundo uso. En tanto, muchos también se convirtieron en mayoristas para ofrecer mejores precios y más volumen.

“Han sido dos años durísimos para el comercio tradicional, pues vive del comercio presencial. Salvo pocos rubros, las ventas llegaron a consumir el capital de trabajo, no hubo reposiciones y cerraron muchos puestos. Sin embargo, desde setiembre 2022 y pese a las condiciones de inseguridad, se han ido recuperando”, comentó a Gestión.

En función de esos esfuerzos, ambos formatos muestran diferentes velocidades de recuperación. En los malls, Jorge Zavala, presidente de la Asociación de Empresarios y Locatarios de Centros Comerciales del Perú (Elcop), destacó que las tiendas el 2023 ya superaron en 8% a 10% las ventas de la pre-pandemia.

“Nos faltaba un poco, pero en los últimos meses hemos visto un crecimiento rápido de los consumidores tras el ingreso de un nuevo Gobierno”, declaró, tras estimar un avance de entre 15% a 20% al cierre del 2023 frente al año previo.

En el 2019 (pre pandemia), los malls facturaron alrededor de S/ 29,360 millones, según la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP).

Por su parte, Eduardo Estrada, gerente general de la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco), afirmó que los negocios tradicionales terminarían de recuperarse en la campaña del Día de la Madre. En esa festividad, esperan vender hasta 30% más que la misma temporada del 2019.

En la actualidad, las galerías y mercados muestran resultados mixtos. En Mercado Central y Mesa Redonda, refirió que ya habrían superado las ventas de la pre-pandemia. En tanto, en el Triángulo de Grau todavía están al 50%; y en Las Malvinas, casi al 90%, según sus representantes.

Ventas por m2, entre lo moderno y lo tradicional

Si bien los malls muestran un repunte más fuerte en ventas totales (a nivel de sector), no necesariamente implica más ingresos por metro cuadrado (m2). Y es que, según el análisis de A&M Gestión y Desarrollo, las tiendas en estos lugares generan US$ 280 por m2; y los puestos de galerías y polvos, cuatro veces más (US$1,150).

De esa manera, la diferencia en este indicador entre ambos formatos se redujo respecto al 2019 (la venta por m2 en malls está al 85% y en galerías al 75% de ese año), pero los negocios tradicionales siguen liderando por ciertos motivos.

“La diferencia se da por varias razones. Hay una sensación de menores precios, productos alternativos o imitaciones de marca, los locales son más chicos y por lo tanto la concentración de productos es más alta. Muchas veces es venta semi mayorista o directa del productor”, explicó Aramburú.

En ese contraste, también entran en juego los atributos de lo tradicional y lo moderno. Al respecto, Juan Cornejo, presidente del conglomerado Triángulo de Grau, resaltó el trato personalizado y precios 30% a 50% más bajos que los malls como ventajas comparativas de las galerías.

Por su parte, César Vásquez, representante del Frente Empresarial de Las Malvinas, afirmó que los puestos tradicionales ofrecen variedad y rebajas por volumen. En tanto, Estrada, de la Conaco, aseguró que estos locales también están apelando a promociones; aunque muchos han perdido clientes ante las recientes protestas.

Y en los malls, Zavala destacó la firme apuesta de por el esparcimiento y diversión con eventos todas las semanas; así como una mayor inversión en publicidad. Sin embargo, reconoció que las galerías y mercados representan una competencia, en la medida de su creciente modernización y la mejora del servicio.

Así, ¿los puestos de galerías y polvos son más rentables? Para Aramburú, las ganancias de estos no son necesariamente comparable con los malls. En el primer caso, recordó que muchos de los locales son propios y son atendidos por una misma familia, escondiendo así muchos gastos que los stands en malls sí registran.

El factor e-commerce

Más allá de las ventas por m2 en tiendas, Aramburú recordó que el comercio electrónico se convirtió en un canal importante para los negocios tras la pandemia. Sin embargo, esta plataforma comercial habría sido mejor aprovechada por las tiendas de los malls.

“Los canales modernos pudieron reenfocarse a esta forma de vender por internet y mejorar su omnicanalidad. La venta online representa el 12% en promedio de las ventas totales para las grandes tiendas”, estimó.

En tanto, reiteró que los comercios tradicionales operan principalmente con la venta presencial. No obstante, Estrada anunció que los negocios del centro de Lima alistan su ingreso a una plataforma de e-commerce promovida por el Grupo Aje. Por su parte, Vásquez aclaró que los comerciantes de Las Malvinas también han incursionado en medios digitales de venta.

DESAFÍOS POS PANDEMIA

Economía, informalidad y clima retan a malls y galerías

Luego de la pandemia y de las recientes protestas de diciembre y enero por el cambio de Gobierno, los malls y galerías viven una relativa tranquilidad. Sin embargo, otros retos siguen presentes en la operación de estos complejos comerciales.

Para Juan Cornejo, presidente del conglomerado Triángulo de Grau, la poca confianza del consumidor por la situación económica ha debilitado las ventas. En los despachos a provincias, el impacto habría sido mucho mayor.

“Solo hay dinero circulante entre los propios comerciantes, pero los clientes vienen poco. Y de provincia, ya no están llegando a abastecerse. Requerimos que el Estado promueva una mayor reactivación económica para dar seguridad a la inversión”, señaló a Gestión.

Asimismo, indicó que el comercio informal afecta a los puestos de las galerías, pues compite con menores precios al operar en condiciones distintas.

Por su parte, César Vásquez, representante del Frente Empresarial de Las Malvinas, también indicó que los comerciantes esperan un mejor contexto económico para reactivar sus proyectos de galerías por US$ 250 millones.

En tanto, Jorge Zavala, presidente de la Elcop, fue más optimista al considerar que la próxima apertura de apertura de los malls en Iquitos y San Juan de Lurigancho contribuirán a incrementar las ventas de este sector. Además, destacó que la estabilidad que el Perú muestra frente a otros países de la región también impacta positivamente.

Si bien tampoco avizora nuevos riesgos políticos, reconoció que el incremento de las lluvias y otros fenómenos asociados al cambio climático podrían perjudicar la operación de los centros comerciales.





APUNTE

La ventaja del mix comercial en la recuperación

Katherine Muñoz

Docente de la carrera de Administración y Marketing de la UPC

Los centros comerciales generan más tráfico debido a los distintos formatos que incorporan dentro. Durante la pandemia, los tiempos de apertura según el formato fueron diferentes; es decir, si el centro comercial tenía un supermercado, éste abría sus puertas. Esto permitió que los centros comerciales pudieran entender las gestiones y/o requerimientos que se solicitaban por aquel entonces, marcando una gran diferencia con centros comerciales que no contaran con la presencia de un supermercado. La otra gran diferencia, fueron las tiendas por departamento que son consideradas “tiendas anclas” por ser también generadores de tráfico y que se les permitieron abrir mucho después de los supermercados. Por su parte, las tiendas de artefactos y telecomunicaciones se convirtieron también en generadores de tráfico; mientras que tiendas de ropa independientes, de lujo, florerías, perfumerías, maquillaje, cines, zona de niños, fueron los últimos en abrirse. No solamente fueron afectados por su naturaleza de su actividad “core” sino principalmente, por el tamaño de esta. Ahora, los centros comerciales que cuentan con supermercados y tiendas por departamento, tiendas de electrodoméstico y comunicaciones, se han recuperado más rápido. Si mayor era su proporción de productos de lujo, perfumerías, maquillaje, tiendas independientes, la recuperación fue más lenta. En cuanto a las galerías, se debe considerar principalmente la ubicación geográfica de estas; ya que lo que primaba era evitar la conglomeración de personas. Por ejemplo, “Gamarra” uno de los lugares con mayor concentración de galerías, tardó en abrir, también por condiciones de bioseguridad.

CLAVES

Tradicional. A&M estima más de 1,200 mercados, galerías y “polvos” en el país.

Moderno. A nivel nacional, hay 101 centros comerciales con 3.6 millones de m2 de área arrendable.

Precio. Alquiler de tiendas en malls por m2 oscila entre US$ 110 a US$ 120 (con diferencias por ubicación y la marca interesada).