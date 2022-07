Los resultados financieros de Alphabet Inc, en su mayoría tranquilizadores, incluyen una señal preocupante para las empresas de redes sociales: su servicio de YouTube registró su segundo trimestre consecutivo con dificultades.

Las ventas trimestrales de anuncios en el mayor servicio de mercado de videos del mundo crecieron al ritmo más lento desde que Alphabet comenzó a revelar esos datos hace tres años.

Esto indica que el desafortunado informe de resultados de la semana pasada de Snap Inc se debió a problemas que no son exclusivamente suyos, y también podría significar complicaciones para Meta Platforms Inc, cuyos resultados se presentarán más tarde el miércoles.

La competencia de TikTok, los buenos resultados de hace un año y la inestabilidad de la economía han contribuido a los últimos problemas de YouTube, que a principios de año se vieron alimentados por los efectos de la guerra en Ucrania y los cambios de software de Apple Inc en los dispositivos móviles por motivos de privacidad.

El factor que más contribuya y el tiempo de la desaceleración podría afectar significativamente a las acciones de Alphabet, a pesar de que los inversores se han prendado del potencial de YouTube para aportar cientos de miles de millones de dólares anuales.

Los ingresos publicitarios de YouTube crecieron 4.8% en el segundo trimestre, un punto porcentual menos que su aumento durante los pésimos primeros meses de la pandemia. Esto sugiere que las ventas publicitarias de YouTube son más vulnerables a las malas condiciones económicas que las ventas publicitarias del mayor negocio de Alphabet, las búsquedas de Google.

Las ventas de anuncios en YouTube fueron de US$ 7,300 millones, por debajo de las estimaciones de US$ 7,500 millones, según datos de FactSet. El negocio principal de Alphabet es la venta de anuncios en las búsquedas, que creció un 13.5% a US$ 40,700 millones en el segundo trimestre.

YouTube compite más estrechamente por publicidad con empresas de medios de comunicación y redes sociales como Snap, Comcast Corp, Twitter Inc y Facebook e Instagram de Meta.