Los restaurantes no están generando ingreso alguno y aún no se sabe cuándo cambiará esta situación. Si bien poco a poco va tomando fuerza la opción del delivery para la apertura progresiva del sector a la actividad económica, todavía no hay medidas concretas. Además, el gobierno ha señalado que este sector será de los últimos en reactivarse.

¿Qué están haciendo las empresas para buscar sobrevivir? Varios negocios están promocionando el uso de los gift cards o tarjeta de regalo para generarles liquidez. El objetivo: no desaparecer en el camino.

Existen algunas iniciativas para apoyar al sector. Una es una plataforma que busca que los consumidores compren vales de consumo para usarlos en los próximos seis meses. La campaña, impulsada por Cusqueña, espera contar con 2,000 restaurantes y bares a los cuales apoyará duplicando el monto de los primeros 1,500 vales adquiridos a través de la plataforma.

Por otro lado, Mesa 24/7, plataforma peruana de reservas online en restaurantes y Kushki, plataforma de medios de pago, empezaron una alianza para una campaña una semana después del inicio de la cuarentena. Esta iniciativa, que hoy abarca a más de 100 restaurantes asociados, busca que a través de la compra de gift cards, los restaurantes puedan generar un poco de liquidez para mitigar la alteración en sus flujos de caja.

“El problema a resolver era generarle algo de liquidez a las empresas. Cuando la cuarentena se alargó, vimos algunos ejemplos en el mundo sobre esta idea. Construimos la plataforma en tres días y la lanzamos al mercado”, comentó Pedro Callirgos, CEO de Mesa 24/7 a este diario.

Por su parte, Oscar Salas, gerente general de Kushki, sostiene que se espera que los pagos digitales crezcan hasta en un 30% hacia el cierre del año. “Ya tenemos más de S/ 30 mil en monto vendido con la iniciativa. Esperamos recolectar más de S/ 100 mil aportados acabando la coyuntura el 26 de abril”, dijo.

Delivery

Los gift cards son una solución acotada, aunque inmediata, pero los restaurantes saben que el escenario que viene es más complicado aún. Jerek Bohl, gerente del restaurante de carnes y parrillas D’Tinto y Bife, señaló que nunca han hecho uso de la modalidad de delivery pero que la coyuntura cambiará el modelo de negocio.

“Nos pareció una mejor idea que un gift card, hacer un paquete de reencuentro con el restaurante, como un menú de tres tiempos, para generar liquidez y pagarle a los trabajadores y proveedores. Es un descuento de S/ 100, pero no estamos ganando nada, es simplemente para cumplir con los deberes”, contó.

“El futuro es incierto, sin embargo, estamos intentando adaptarnos. Nosotros ofrecemos la experiencia del local, pero vamos a enfocarnos en el pickup y delivery, que no tenemos por ahora. Entre los dos locales contamos con 450 clientes al mes con un ticket promedio de S/

130. Con el delivery, si está bien manejado, debería a llegar a ser hasta 60% de las ventas hacia el futuro”, añadió.

Por su parte, Sebastián Pinto, gerente general de la cevichería Barra Caleta, espera que las ventas por gift cards cubran un 50% de ventas de medio mes, aunque por ahora solo se han comunicado clientes frecuentes. Asimismo, asegura que el reto va a ser la innovación.

“El delivery implica costos adicionales, pero va a ser el fuerte. Además, tendremos que comprar nuevamente los insumos porque son perecibles. En otros países he visto más iniciativas colectivas para apoyar a los restaurantes, pero acá, salvo excepciones, no he visto tanto”, afirmó.