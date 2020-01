El responsable ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, ganó US$ 125 millones en el año fiscal 2019 de la compañía, menos que el año anterior debido en parte a una bonificación más baja.

Cook recibió un salario de US$ 3 millones, una prima o bonificación de US$ 7.7 millones y beneficios y otras compensaciones de US$ 884,466 en el período más reciente, dijo el gigante de la tecnología con sede en Cupertino, California, en un informe regulatorio el viernes. El ejecutivo también tenía acciones con restricciones de Apple por U$113,5 millones.

La compensación total de US$ 125 millones fue inferior a los US$ 136 millones que Cook ganó un año antes. En el año fiscal 2018, el directivo recibió la bonificación más alta, de US$ 12 millones. La prima se redujo en el período más reciente porque Apple no superó sus objetivos de ventas e ingresos operativos al mismo nivel que el año anterior.

Cook tiene derechos a acciones de Apple por un valor de casi US$ 400 millones, según el informe regulatorio de Apple. El directivo adquirió la mayor parte su participación mediante una adjudicación del 2011, cuando asumió el máximo cargo ejecutivo, previamente ocupado por el cofundador Steve Jobs.

Otros ejecutivos de Apple, entre ellos el director de operaciones Jeff Williams, el director financiero Luca Maestri y la asesora general Kate Adams también registraron una disminución de su compensación total. Las bonificaciones de los tres ejecutivos disminuyeron de US$ 4 millones a US$ 2.6 millones por la misma razón que la de Cook.

Apple gastó US$ 457,083 en medidas de seguridad para Cook en el 2019 y otros US$ 315,311 en gastos de viajes aéreos personales, dijo la compañía en su informe.

Cook donó US$ 2 millones en acciones de Apple a una organización benéfica no revelada la semana pasada y ha dicho que planea donar la mayor parte de su fortuna antes de morir.