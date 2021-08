Con la finalidad de hacer frente a la pandemia, la plataforma de reservas online en restaurantes Mesa 24/7, tuvo que diversificar su propuesta con pedidos por delivery y take it out. Pero en los últimos meses la empresa observa un repunte debido a las nuevas tendencias.

“Tenemos un crecimiento de 75% respecto a los niveles del 2019. Estamos sorprendidos porque las reservas están creciendo a un nivel mucho más acelerado que antes de la pandemia”, afirmó Pedro Callirgos, CEO y fundador de Mesa 24/7.

Según estadísticas de la plataforma, no hubo descenso en las reservas después de la primera y segunda vuelta electoral (entre abril y mayo), “la gente salía igual”.

Callirgos señaló que en julio lograron sentar a más de 30 mil personas, una cifra que 24/7 no había alcanzado antes, incluso cuando ahora hay menos restaurantes, ya que muchos cerraron.

Cambios

Hoy el consumidor valora los espacios, de preferencia con ventilación y al aire libre. “Este factor es incluso más importante que la comida”, sostuvo Callirgos.

Asimismo, la frecuencia de reservas se elevó de 1.5 a 2 al mes. El 30% de las transacciones en 24/7 se realizan a partir de la 10:00 p.m.

La data de julio del 2021 indicó que el 20% de los usuarios tienen entre 18 y 24 años, el 28% entre 25 y 34 años, y el 19% de 35 a 44.

“Con el lanzamiento del delivery hemos captado a un público más joven”, indicó Callirgos tras referir que el ticket de gasto promedio en pedidos se mantiene entre los S/ 140 y S/160.

En julio los lugares más reservados por comensales a través de Mesa 24/7 fueron Hotel B y Mariva Cantina Moderna. También destacan Central, Huaca Pucllana, Kjolle, entre otros.

Proyección

Antes de la crisis sanitaria la plataforma contaba con 275 restaurantes premium afiliados. Tras la caída en 2020, hoy suma 300. “Por el ritmo de crecimiento, estimamos tener 500 comercios gastronómicos para fines de año”, señaló Callirgos.

EN CORTO

Presencia. Antes de la pandemia Mesa 24/7 estuvo en Chile y Colombia. Por la crisis sanitaria se decidió detener el crecimiento en el exterior. “A pesar de que la vacunación avanzó rápido en Chile, nos vimos afectados”, dijo Pedro Callirgos.