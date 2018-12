Renault y Nissan consideraron plan de pago secreto a Carlos Ghosn

A medida que se intensifica la lucha de poder entre Renault SA y Nissan Motor Co. sobre el gobierno de la alianza de fabricantes automotriz, está surgiendo nueva información sobre cómo el líder encarcelado, Carlos Ghosn, supuestamente trató de esconder del público la escala de su compensación.

Ejecutivos de los fabricantes automotriz franceses y japoneses consideraron un plan en el 2010 para pagar parte de la compensación de Ghosn a través de Renault-Nissan BV, la compañía holandesa que administra su alianza, "sin revelarla públicamente", según un correo electrónico visto por Bloomberg News.

En el mensaje del exdirector de Nissan, Greg Kelly, quien se encuentra recluido junto a Ghosn en una prisión de Tokio, dijo que el método conllevaba "algún riesgo legal".

Ghosn y Kelly fueron acusados en Japón la semana pasada por alegatos de que el titán de automóviles reportó menores ingresos en Nissan durante varios años.

El jueves, un tribunal de Tokio rechazó una solicitud de los fiscales para prolongar su detención, lo que aumenta las posibilidades de que ambos puedan ser puestos en libertad bajo fianza el viernes para esperar el juicio.

El arresto de Ghosn se produjo después de una investigación realizada por Nissan que duró meses y que no compartió con su socio francés en la mayor alianza automotriz del mundo. Su caída ha creado un caos en esta asociación de dos décadas, creando un clima de sospecha entre las compañías y alimentando la incertidumbre sobre cómo pueden continuar trabajando juntos.

El plan francés autosaboteado del 2010 y la correspondencia relacionada fueron reportados por primera vez por el periódico francés Les Echos.

Un portavoz de Renault dijo que Kelly consultó a los ejecutivos de Renault y Nissan sobre la legalidad de pagarle a Ghosn a través de Renault-Nissan BV y que Renault respondió a Kelly que cualquier remuneración de la compañía tendría que hacerse pública en Francia. El plan nunca fue implementado, según el conocimiento de la compañía, dijo el portavoz.

Nissan y un abogado de Ghosn declinaron hacer comentarios. El correo electrónico en cuestión fue parte de una discusión en la que otras personas estaban considerando pagarle a Ghosn a través de Renault-Nissan BV de una manera legalmente apropiada, dijo un abogado de Kelly. Un portavoz de RNBV declinó hacer comentarios.

Subestimando el ingreso

Ghosn, Kelly y Nissan han sido acusados de reportar menores ingresos del alto ejecutivo, un total de US$ 43 millones menos durante cinco años hasta marzo del 2015. Ghosn también fue arrestado por ingresos supuestamente no reportados de Nissan por 4,200 millones de yenes (US$ 40 millones) durante tres años hasta marzo del 2018.

Los abogados de Ghosn han dicho que el caso del fiscal japonés es defectuoso porque cualquier acuerdo sobre la conversión de la compensación a un pago diferido no fue ratificado adecuadamente.