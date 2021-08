El impacto de la incertidumbre política generada en el país se pone de manifiesto en el flujo de la inversión extranjera directa en el Perú (IED), que en el segundo trimestre tuvo una fuerte desaceleración comparada con los tres primeros meses del año.

Uno de los indicadores principales de la IED es la reinversión que hacen las empresas extranjeras en el país, que entre abril y junio sumó US$ 1,453 millones, cifra que es US$ 1,119 millones menos que los US$ 2,572 millones logrados en el primer trimestre del 2021, de acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Es decir, en el segundo semestre, las firmas extranjeras que invirtieron 43.5% menos que entre enero y marzo último.

A ello se suma que Aportes y otras operaciones de capital hubo un retiro de US$ 468 millones del país, mientras que en los préstamos netos con matriz, también se tuvo un saldo negativo de US$ 530 millones.

Con todo ello, el flujo de IED total en el país fue de US$ 455 millones entre abril y junio, que es US$ 3,021 millones menos que los US$ 2,476 del primer trimestre.

Rebote

Pese a esta reducción, el BCR destacó que las cifras muestran un rebote respecto del resultado del segundo trimestre del 2020, en que se tuvo la mayor contracción de la economía en el mundo.

Así, en el caso de reinversión de utilidades se registró un aumento de US$ 2,513 millones respecto al segundo trimestre del año previo.

Pero en los dos indicadores sí hubo retrocesos. En préstamos netos con matriz hubo una disminución de US$ 1,059 millones, mientras que en aportes de capital, se registró una disminución de US$ 509 millones.

Por sectores

Es el sector financiero donde se observó una caída de US$ 677 millones de IED en el segundo trimestre, mientras que en el resto sí hubo cifras positivas.

La inversión en minería fue la más dinámica, con un total de US$ 670 millones, aunque es más de US$ 1,000 millones menor que los US$ 1,695 millones que se tuvieron en el primer trimestre.

Inversión minera cayó respecto a nivel prepandemia

El sector minero desembolsó US$ 1,165 millones en el segundo trimestre del 2021, lo que implicó un aumento de 35.7% respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2020 (US$ 858 millones).

Sin embargo, este monto significó una caída de 9.8% respecto de lo alcanzado en el 2019, previo a la pandemia del covid-19.

La empresa Anglo American Quellaveco invirtió US$ 318 millones, especialmente en su proyecto Quellaveco. Le sigue Antamina, con un monto invertido de US$ 105 millones. Southern se ubicó en el tercer lugar con US$ 75 millones. En cuarto lugar se ubica Las Bambas, con una inversión de US$ 62 millones, dirigida principalmente a su proyecto cuprífero Chalcobamba Fase I.

La inversión no minera creció 12.6% respecto de su nivel prepandemia.