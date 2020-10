Desde el anuncio del reinicio de los vuelos internacionales tras el levantamiento de restricciones para contener el COVID-19 el precio de los boletos de avión empezó a subir considerablemente. El buscador de ofertas de aerolíneas Viajala realizó un estudio y determinó que para algunos de los destinos habilitados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) los tickets más que duplicaron su precio.

El informe de Viajala muestra la variación de precio promedio para destinos internacionales entre el 15 de setiembre y el 15 de octubre del 2020 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Según los resultados, el precio promedio de los vuelos hacia Quito aumentó en 120% en las últimas semanas, 96% para el caso de Guayaquil y 250% para La Paz.

De otro lado, en el caso de las ciudades colombianas el incremento del precio de los vuelos a Bogotá fue de 92%, 42% en el caso de Cali y 44% para Medellín.

Finalmente, los vuelos con destino a Montevideo repuntaron un 143% y hacia Panamá un 77%. El destino con menor incremento de precio fue Santiago de Chile, con 12%.

Si bien estos destinos fueron habilitados recién el 5 de octubre, según comenta Josian Chevallier, VP de Ventas y cofundador de Viajala, “con las noticias sobre una posible reactivación de vuelos, los precios empezaron a subir incluso desde la mitad de setiembre”.

No habilitados

Antes de la pandemia, los tres destinos internacionales más buscados por los usuarios de Viajala eran Madrid, Miami y Cancún. En estos casos, los precios aún se mantienen bajos si se compara el periodo comprendido entre la segunda mitad de setiembre y la primera mitad de octubre del 2020 con el del año pasado.

Así, el costo del ticket a Madrid se encuentra un 26% por debajo del 2019, la caída en el caso de Miami es de 53% y para Cancún es 25% menos.

Si bien estos destinos aún no están habilitados, el precio de los mismos sí se ha incrementado tras el anuncio de reapertura de fronteras si se compara con el promedio de junio, julio y agosto.

Esto, en opinión de Chevallier, se debe principalmente a que los usuarios han perdido confianza en las agencias de viajes y las aerolíneas y no adquieren tickets porque, en caso no se abran estos destinos, no sabe si, finalmente, podrán volar.

“Los usuarios no compran porque no quieren tomar el riesgo. Se preguntan, ¿qué pasará si no puedo volar en la fecha elegida? ¿Me van a reembolsar el pasaje? Este, sin duda, es un reto muy grande para la industria”, indica. Pese a ello, aunque tímidamente, hay quienes sí compran los pasajes con la esperanza de viajar el 2021.

Nuevos hábitos

Chevallier comenta que los viajeros peruanos ahora optan por los vuelos domésticos. Además, las búsquedas para tickets de solo ida han incrementado de manera importante (el 2019 representaban el 19.8% de las búsquedas y, durante este año, ahora equivalen al 33.6%).

“Esto se debe a que hay un grupo de viajeros jóvenes que sí pueden tener flexibilidad para sus viajes, pero también porque hay muchas personas que regresaron a sus ciudades a ver a sus familias”, indica.

El estudio de Viajala también comparó los precios encontrados por los usuarios en junio, julio y agosto de 2020, durante la pandemia, con los precios encontrados en los mismos meses del año pasado en las mismas rutas. El análisis consideró sólo vuelos con origen en Lima.

Los resultados muestran una caídas de precio para Cuzco (-35%), Arequipa (-54%), Piura (-10%) y Trujillo (-25%). De otro lado, hubo un aumento de 4% para el caso de Iquitos y de 30% para Pucallpa.

Chevallier comenta que estos precios han incrementado durante el mes de octubre, sin embargo, como se trata de destinos con mayor cantidad de frecuencias y existe una oferta importante por parte de las aerolíneas, es muy probable que se mantengan bajos por el resto del año.